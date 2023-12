‘Aan Steven Berghuis kan je best eens vragen of hij de weg kwijt is’

Maandag, 4 december 2023 om 11:38 • Noel Korteweg

Willem van Hanegem heeft geen goed woord over voor de harde tackle die Steven Berghuis afgelopen donderdag inzette tijdens het uitduel met Olympique Marseille (4-3). De 31-jarige Ajacied gaf na afloop aan dat hij zelfs twijfelde of zijn tackle op Joaquín Correa wel geel verdiende, maar dat gaat er bij De Kromme niet in.

“Aan Berghuis kan je best eens vragen of hij de weg kwijt is als hij zelf zijn tackle op Correa van Marseille niet eens een gele kaart vond”, begint Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“In Amsterdam zeiden ze ook: ‘Het was pas zijn eerste rode kaart.’ Nou en? Ajax-spelers krijgen, zeker in de Eredivisie, zelden rood.” Van Hanegem wijst naar Edson Álvarez.

“Hij ontsnapte zonder te overdrijven misschien wel tien keer aan een rode kaart in zijn Ajax-tijd.” Berghuis is door zijn rode kaart geschorst voor het laatste groepsduel in de Europa League, als Ajax het in eigen huis opneemt tegen AEK Athene.

De ploeg van John van ’t Schip moet winnen om zich te kwalificeren voor de knock-outfase van de Conference League, maar gaat dat dus zonder Berghuis proberen. De linkspoot ging zondag na afloop van het uitduel met NEC (1-2) in op de kritiek aan zijn adres na zijn tackle op Correa.

"Het zijn mensen die mij niet kennen, mij nooit spreken of nooit met mij gewerkt hebben die weer het standaardoordeel klaar hebben. Zo van: frustratie, zo kennen we Berghuis, zo was hij ook bij Feyenoord. Je kunt het hele riedeltje wel afgaan. Dat is beeldvorming en daar kom ik helaas niet meer vanaf. Dat is frustrerend.”

"Door bepaalde mensen is er al die jaren de nadruk op gelegd”, vervolgde Berghuis. “Daar moet ik mee leven. Het zijn altijd mensen met dubbele agenda's. Ik heb geen dubbele agenda en ben een liefhebber, ik geniet van het spel en ben recht voor z'n raap. Daardoor kan ik heel goed leven met mezelf."