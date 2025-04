Aad de Mos is nog altijd overtuigd van Ajax-speler: 'Hij kan slagen bij Real Madrid'

Aad de Mos denkt nog steeds dat Kenneth Taylor goed genoeg is voor Real Madrid. De oud-trainer gaf dat ruim een jaar geleden ook al aan, en blikt zondag in Goedemorgen Eredivisie op ESPN terug op die uitspraak.

In april vorig jaar brak De Mos eveneens bij Goedemorgen Eredivisie een lans voor enkele veelvuldig bekritiseerde Ajax-spelers. Onder meer voor Taylor. “Taylor, dat heb ik altijd hier gezegd, is gewoon een geweldige speler, die ook bij FC Barcelona of Real Madrid kan spelen”, aldus De Mos destijds.

Zondag, ruim een jaar later, wordt er met De Mos teruggeblikt op die uitspraak. “Dat was een heel moeilijke voorspelling”, aldus De Mos. “Ik wilde ermee aangeven dat hij naar de top zou kunnen, op basis van z’n spel bij Jong Oranje. Niet om z’n spel bij Ajax.”

“Maar dat je gewoon een speler moet kunnen analyseren in een goede periode, maar ook in een minder goede periode. Ik heb ook altijd de tactiek gehandhaafd om spelers te kopen als ze een slechte periode hadden, want dan waren ze goedkoper. Terwijl je wel zag dat een speler goed was.”

“Taylor is een potentiële jongen voor de top in Europa, denk ik. Als Güler kan slagen bij Real Madrid, kan hij daar ook slagen. We moeten dat ook niet overdrijven. Hij zou daar best meekunnen.”

Als vergelijkingsmateriaal gebruikt hij Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder: twee andere voormalig Ajax-middenvelders die in respectievelijk 2008 en 2007 de stap naar Real Madrid maakten.

“Zoals Van der Vaart en Sneijder ook in die periode bij Real Madrid mee konden spelen, kan Taylor dat ook. Hij doet niet onder voor Güler bijvoorbeeld. Die zag ik van de week weer een goal maken tegen Getafe, zo’n goal zou Taylor ook kunnen maken.”

Taylor speelde dit seizoen tot dusver al 48 officiële duels voor Ajax. Daarin was hij goed voor 15 doelpunten en 8 assists.