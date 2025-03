Waar je Feyenoord - Inter kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Feyenoord en Inter kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Feyenoord kent een tegenvallend seizoen en staat momenteel op de vierde plek in de Eredivisie. Afgelopen weekend wist het tijdens het debuut van trainer Robin van Persie niet te winnen van NEC (0-0). Feyenoord kon niet optimaal profiteren van het puntverlies van PSV. Het gat naar plek twee bedraagt acht punten en is cruciaal voor het verzekeren van Champions League-voetbal volgend seizoen.

In de Champions League schakelde Feyenoord in de tussenronde AC Milan uit (2-1). Eerder wonnen de Rotterdammers van Bayern München (3-0) en Benfica (1-3), en kwamen ze knap terug van een grote achterstand in het Etihad Stadium tegen Manchester City (3-3). In de competitiefase eindigde de Rotterdammers als negentiende.

Inter is dus gewaarschuwd voor Feyenoord. De koploper van de Serie A werd vierde in de League Phase van de Champions League en incasseerde tot dusver slechts één doelpunt in het miljardenbal. Nederlanders Stefan de Vrij en Denzel Dumfries keren voor even terug naar de stad waar ze doorbraken, wat deze wedstrijd voor hen extra speciaal maakt

Weet Feyenoord na Sparta Praag, Bayern en AC Milan ook Inter over de knie te leggen in de eigen Kuip?

A anvangstijdstip Feyenoord - Inter

Datum: 5 maart 2025 Aftrap: 18:45 Locatie: De Kuip

Uitzending Feyenoord - Inter: TV kanaal en online livestream s

De Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Feyenoord

De lijst met blessuregevallen bij de Rotterdammers is lang. Jordan Lotomba, Justin Bijlow, Chris-Kévin Nadje, Bart Nieuwkoop en Quinten Timber zullen dit seizoen niet meer in actie komen. Ramiz Zerrouki, Gernot Trauner, Facundo González, In-beom Hwang, Calvin Stengs en Antoni Milambo worden binnenkort weer terug verwacht. Givairo Read mist de heenwedstrijd tegen Inter vanwege een directe rode kaart tegen AC Milan.

Selectie Feyenoord 2024/25

Positie Spelers Keepers: Wellenreuther, Andreev, Bossin Verdedigers: Beelen, Bueno, Hancko, Mitchell, Smal, Middenvelders: Moder, 'T Zand, Ivanusec, Kraaijveld Aanvallers: Carranza, Ueda, Redmond, Paixão, Osman, Hadj-Moussa

Blessures en schorsingen Inter

Trainer Simone Inzaghi kan niet beschikken over Yann Sommer, Matteo Darmian, Carlos Augusto en Federico Dimarco. De laatstgenoemde viel zondag tegen Napoli uit met een hamstringblessure.

Selectie Inter 2024/25

Positie Spelers Keepers: Martínez, Di Gennaro Verdedigers: Bastoni, Pavard, Bisseck, De Vrij, Acerbi, Dumfries Middenvelders: Çalhanoglu, Asllani, Barella, Frattesi, Zielínski, Mkhitaryan Aanvallers: Correa, Martínez, Thuram, Taremi, Arnautovic

Recente vorm Feyenoord

Datum Wedstrijden Competitie 01-03-2025 Feyenoord 0 - 0 NEC Nijmegen Eredivisie 22-02- 2025 Feyenoord 2 - 1 Almere City FC Eredivisie 18-02- 2025 AC Milan 1 - 1 Feyenoord Champions League

Recente vorm Inter

Datum Wedstrijden Competitie 01-03- 2025 Napoli 1 - 1 Inter Serie A 25-02- 2025 Inter 2 - 0 Lazio Coppa Italia 22-02- 2025 Inter 1 - 0 Genoa Serie A

