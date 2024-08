82-voudig international van Duitsland beëindigt officieel interlandcarrière

Ilkay Gündogan zet definitief een streep onder zijn interlandcarrière. De 33-jarige middenvelder vindt het na 82 interlands wel mooi geweest en heeft besloten zich niet meer beschikbaar te stellen voor Die Mannschaft.

Gündogan was op het afgelopen EK in zijn thuisland nog van de partij en was zelfs aanvoerder onder bondscoach Julian Nagelsmann. Uiteindelijk strandde Duitsland in de kwartfinale tegen uiteindelijke winnaar Spanje.

De ervaren middenvelder deelt via X waarom hij het besluit heeft genomen. “Na een paar weken bedenktijd ben ik tot de conclusie gekomen dat het tijd is afscheid te nemen van de nationale ploeg”, verklaart hij.

“Het hoogtepunt was zeker weten dat we afgelopen zomer in eigen land ons land mochten vertegenwoordigen. Maar zelfs voor dat toernooi voelde ik een bepaalde vermoeidheid in mijn lichaam. De wedstrijden voor de club en nationale ploeg worden er ook niet minder op.”

Gündogan was de afgelopen jaren actief bij Manchester City, maar vertrok vorig jaar zomer naar FC Barcelona. De Catalaanse club heeft echter inmiddels laten weten dat hij na één seizoen alweer mag vertrekken.

Gündogan drukt met zijn salaris namelijk aardig op de begroting en zou zelf ook niet onwelwillend tegenover een transfer staan. Naar verluidt heeft Manchester City al contact gezocht met de entourage van de speler om een eventuele terugkeer te bespreken.

Gündogan kwam tot 82 interlands namens Die Mannschaft. Hij maakte in 2011 zijn debuut in het EK-kwalificatieduel tegen België. Hij maakte in totaal 19 doelpunten voor Duitsland en gaf 9 assists.