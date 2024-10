48-jarige Totti overweegt terugkeer als speler: ‘Meerdere clubs hebben mij gebeld’

Francesco Totti is serieus aan het nadenken om een rentree te maken als profvoetballer. Dat laat de 48-jarige Italiaan weten op een evenement van gokbedrijf Bettson, geciteerd door La Gazzetta dello Sport. De AS Roma-legende geeft aan inmiddels door meerdere Serie A-clubs benaderd te zijn.

Totti nam in 2017 op veertigjarige leeftijd afscheid van het profvoetbal na een imposante carrière. De Italiaan kwam zijn gehele loopbaan uit voor AS Roma en groeide uit tot boegbeeld van de club.

De stilist laat weten dat er genoeg interesse is. “Er zijn Serie A-clubs die mij hebben gebeld. Ik moet toegeven dat het me een beetje aan het denken heeft gezet. Zeg nooit nooit. Met het niveau van de Serie A vandaag zou ik gemakkelijk belangrijk kunnen zijn op het veld", vertelt de voormalig aanvaller.

Gezien zijn hoge leeftijd is het nog maar de vraag hoe fit Totti is. De 48-jarige Italiaan zelf denkt dat zijn fysieke gesteldheid geen probleem hoeft te vormen. “Op dit moment zijn het slechts praatjes: over twee tot drie maanden zou ik er klaar voor zijn. Er is voor alles een begin en een einde.”

De AS Roma-legende kwam 25 seizoenen uit voor zijn jeugdliefde. Hij kwam daarin tot 783 wedstrijden en wist 306 keer te scoren. Totti kwam daarnaast tot 58 interlands voor Italië en wist in dat shirt negen keer het net te vinden.