4 Nederlandse clubs moeten vrezen nu FC Twente miljoenen gaat ontvangen van Ajax

FC Twente gaat spoedig de transfermarkt op, zo meldt De Telegraaf woensdagochtend. Volgens journalist Jeroen Kapteijns mikt technisch directeur Arnold Bruggink op twee versterkingen na het naderende vertrek van Youri Regeer naar Ajax.

De Tukkers maken behoorlijk wat winst op Regeer (21), die in de zomer van 2023 nog voor 900.000 euro werd overgenomen van Ajax. Nu kopen de Amsterdammers hem terug van Twente voor een bedrag rond de 5 miljoen euro.

Door het vertrek van Regeer heeft Twente de financiële middelen om zich te roeren in het transfergeweld. Na de komst van Naci Ünüvar (21) is Bruggink nog lang niet klaar. Hij wil nog twee nieuwe spelers naar Enschede halen.

Go Ahead Eagles lijkt het meest te moeten vrezen. Eerder deze winter stond Oliver Edvardsen (25) hoog op het lijstje in de Grolsch Veste, maar toen was hij nog niet haalbaar voor Twente. Mogelijk is die situatie nu veranderd.

Daarnaast heeft Twente ook Jakob Breum (21) in het vizier. Tot slot zou ook Willem II-middenvelder Ringo Meerveld (22) belangstelling genieten van de huidige nummer vijf van de Eredivisie.

Verder kijkt Twente rond in de Keuken Kampioen Divisie. Scouts van de club zouden met name Joel Ideho (ADO Den Haag) en Cedric Hatenboer (Excelsior) met extra belangstelling hebben gevolgd.

Ideho is een 21-jarige linksbuiten die dit seizoen goed was voor 4 doelpunten en 3 assists in de Keuken Kampioen Divisie. De negentienjarige controleur Hatenboer is op zijn beurt misschien wel de meest verrassende speler van dit seizoen op het tweede niveau van Nederland.