34ste uitgaande transfer aanstaande? Chelsea probeert ook flop nog te lozen

Dat er bij Chelsea deze zomer genoeg mutaties hebben plaatsgevonden, is een understatement. Halverwege augustus moesten er liefst vijftien spelers apart trainen. Allemaal hadden zij de boodschap meegekregen te vertrekken. Een exodus volgde. David Datro Fofana kan de laatste en 34ste uitgaande transfer van de zomerse window voor de Londenaren worden.

Chelsea-manager Enzo Maresca kreeg eerder deze zomer van de clubleiding de opdracht mee om zijn uitpuilende selectie in te krimpen. Onder meer Raheem Sterling, Ben Chilwell, Kepa Arrizabalaga, Armando Broja, Fofana, Romelu Lukaku, Trevoh Chalobah, Cesare Casadei, Angelo en Deivid Washington waren vervolgens niet langer welkom op de training van het eerste elftal en mochten al dan niet tijdelijk vertrekken.

Veel van hen vonden vervolgens een nieuwe club, al bevindt bijvoorbeeld Chilwell zich nog steeds in een uitzichtloze situatie bij Chelsea. Ook Fofana staat nog steeds op de nominatie om te vertrekken.

AEK Athene wil de 21-jarige Ivoriaanse spits van the Blues huren. De transferwindow sluit in Griekenland woensdagavond om 23:59. Volgens Fabrizio Romano is er nog geen witte rook, aangezien beide clubs het ‘over enkele punten’ nog steeds niet eens zijn geworden.

Chelsea betaalde in januari 2023 zo’n twaalf miljoen euro om Fofana over te nemen van Molde FK. De aanvaller kwam vervolgens slechts vier keer uit voor de hoofdmacht van de Engelsen en werd verhuurd aan 1. Union Berlin en Burnley.

Chelsea zat zelf ook niet stil tijdens de transferzomer. Het lijfde elf nieuwe aanwinsten in. Jadon Sancho, die op Deadline Day op huurbasis overkwam van Manchester United, was de laatste.

Rechtsbuiten Pedro Neto werd met een transfersom van 60 miljoen euro de topaankoop van Chelsea, terwijl João Félix voor 52 miljoen overkwam van Atlético Madrid.