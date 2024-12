2 AZ’ers op scherp voor duel met Ludogorets in Europa League; Smit afwezig na rode kaart tegen Galatasaray

Ruben van Bommel en Dave Kwakman hebben beide al twee gele kaarten achter hun naam staan. Tijdens het Europa League-duel met Ludogorets moeten deze spelers dus oppassen dat ze niet tegen een schorsing aanlopen. Kees Smit moet de wedstrijd in Bulgarije aan zich voorbij laten gaan, doordat hij een rode kaart pakte tegen Galatasaray (1-1).

Ondanks dat Van Bommel de gehele wedstrijd tegen Fenerbahçe en een groot gedeelte van de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur miste, heeft hij toch al twee gele kaarten gepakt. De linksbuiten van AZ ontving een kaart tegen Athletic Club en tegen Galatasaray.

Nu Jordy Clasie weer terug is, lijkt het een minder groot probleem te zijn dat Kwakman op scherp staat. De jonge middenvelder pakte in zijn enige basisplaats in de Europa League een gele kaart en ook bij zijn invalbeurt tegen Tottenham was het raak.

Na de thuiswedstrijden tegen Fenerbahçe en Galatasaray mag de ploeg uit Alkmaar het nu in Bulgarije opnemen tegen Ludogorets. De ploeg van keeper Sergio Padt doet het allesbehalve goed in het Europese toernooi. Het heeft nog geen wedstrijd gewonnen en bevindt zich op de 33ste plaats.

Toch is het niet vanzelfsprekend dat de ploeg van Maarten Martens hier een goed resultaat gaat neerzetten. De Alkmaarders hebben nog geen punt gepakt in de Europa League-uitwedstrijden en hier moet nu dus verandering in gaan komen.

Dit moet gebeuren zonder de achttienjarige Smit. Hij ontving in de blessuretijd van het vorige Europese duel een rode kaart en moet tegen Ludogorets dus op de blaren gaan zitten.

AZ staat op dit moment op de veilige negentiende plaats op de ranglijst. Dit zou betekenen dat het de tussenronde bereikt. Zo ver is het nog niet, want na de ontmoeting in Bulgarije volgen nog de duels met AS Roma en Ferencváros.