Romario denkt dat Brazilië zonder Neymar geen kans op WK-succes in 2026 heeft

De Braziliaanse legende Romario gelooft dat de Selecao het WK 2026 alleen kan winnen als Neymar fit en beschikbaar is voor het toernooi.

Artikel gaat hieronder verderNeymar heeft bevestigd dat het WK 2026 zijn laatste grote toernooi zal zijn, wat het verlangen naar een ultieme triomf alleen maar groter maakt. In Noord-Amerika, Mexico en Canada wil de Braziliaanse ster zijn carrière op het hoogste podium bekronen met glorie. Ondertussen laat Romário van zich horen met een duidelijke boodschap: Brazilië moet spelen voor Neymar. Volgens de legendarische spits is het tijd om alles in het werk te stellen om de ploeg rondom de sterspeler te bouwen en zo de kansen op succes te maximaliseren.

