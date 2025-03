Eerder deze week publiceerde GOAL de NXGN 2025: een lijst met de vijftig grootste talenten ter wereld die geboren zijn op of na 1 januari 2006. In het kader van de NXGN licht Voetbalzone ook tien grote Nederlandse talenten uit. Daarbij is hetzelfde leeftijdscriterium gehanteerd.



Door Jordi Tomasowa