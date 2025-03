De jaarlijkse NXGN-lijst is weer terug, met 50 van de grootste talenten die geboren zijn op of na 1 januari 2006. GOAL maakt een ranglijst van 's werelds beste tienertalenten en kroont een winnaar die in de voetsporen treedt van spelers als Jude Bellingham, Rodrygo en Jadon Sancho als de beste jonge voetballer ter wereld.



De NXGN 2025-lijst beslaat alle vijf grote voetbalcontinenten en vertegenwoordigt 23 verschillende landen. De lijst is dus echt een wereldwijde lijst, met gevestigde A-internationals en namen die in de komende decennia in de grootste competities gaan schitteren. Dus zonder verder oponthoud, hier is de NXGN 2025-lijst!