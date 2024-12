'Lamine Yamal maakt het verschil' - Hansi Flick vol lof voor supertalent Barcelona na nieuwe masterclass

VOETBALZONE 04 dec 2024 , 18:35 Laatst bijgewerkt: 04 dec 2024, 18:35

Hansi Flick was vol lof voor Lamine Yamal nadat hij zijn talent toonde in Barcelona's 5-1 overwinning op Mallorca in LaLiga.

