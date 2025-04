Het salaris van Justin Kluivert: dit verdient de Oranje-international in de Premier League

Justin Kluivert (25) verkeert momenteel in absolute topvorm bij AFC Bournemouth en liet onlangs een goede indruk achter bij het Nederlands elftal.

De veelzijdige aanvaller, die eerder al in Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje speelde, heeft zijn draai helemaal gevonden in Engeland. Ook grote clubs beginnen zijn talent langzaam te erkennen, waardoor een toptransfer in de zomer van 2025 tot de mogelijkheden behoort.

Kluivert is niet alleen een belangrijke speler, maar ook een van de topverdieners bij Bournemouth. Laten we eens kijken hoeveel de Nederlandse international per week en per jaar verdient bij the Cherries.

GOAL dook in de cijfers met Capology en ontdekte het!

*De genoemde salarissen in dit artikel zijn bruto