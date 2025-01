Gravenberch, Palmer en Raphinha: Voetbalzone's elftal van 2024/25 tot nu toe

Nu de tweede seizoenshelft in vrijwel alle grote competities is begonnen of op het punt van beginnen staat, licht Voetbalzone de grootste uitblinkers van de Europese topcompetities tot nu toe uit.



Het kalenderjaar 2024 is achter de rug, dus wat is een beter moment om de balans op te maken? In Frankrijk stevent Paris Saint-Germain af op een volgende landstitel, ondanks hun slechte prestaties in de Champions League. Liverpool kent in Engeland een geweldig seizoen onder de nieuwe manager Arne Slot en gaat fier aan kop in de Premier League met negen verliespunten minder dan Arsenal.

In de andere grote buitenlandse competities is het echter een stuk spannender. Bayern München is nipt koploper in Duitsland nadat het vorig seizoen werd onttroond als Bundesliga-kampioen door een onverslaanbaar Bayer Leverkusen. In Spanje raakte Barcelona totaal uit vorm na een zinderende start van het seizoen. De Catalanen zijn afgegleden naar de derde plaats in LaLiga, achter hun twee grote rivalen uit Madrid: het opgeleefde Real en Atlético, dat één verliespunt minder heeft. In Italië moet Inter echt vechten om de titel in de Serie A te prolongeren, want Napoli swingt onder Antonio Conte. Atalanta is de verrassende koploper.



Liverpool is ook de trotste lijstaanvoerder in de Champions League. Barça, Arsenal, Bayer Leverkusen en Inter staan er allemaal ook goed voor in aanloop naar de laatste twee speelrondes in de nieuwe competitiefase. Maar welke spelers hebben dit seizoen tot nu toe het meest constant gepresteerd in de grote buitenlandse competities? Voetbalzone onthult hieronder haar beste basiself, met onze keuzes gebaseerd op de individuele statistieken van elke speler, maar ook op hun algehele impact op de spelers om hen heen.