Openlijke flirt van Bas Dost met binnenlandse transfer: ‘Er is contact’

Zaterdag, 8 april 2023 om 23:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:24

Het is niet ondenkbaar dat Bas Dost komend seizoen het shirt van FC Emmen draagt. De spits loopt deze zomer uit zijn contract bij FC Utrecht en komt in de Domstad niet helemaal aan zijn trekken. Dost wilde Europees voetbal halen, de top aanvallen en topscorer worden van de Eredivisie, maar bevindt zich momenteel in een sportieve crisis met de nummer zeven van de ranglijst. Het is bij Utrecht amper rustig geweest dit seizoen en dat steekt Dost, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Dost vindt het 'jammer' dat een crisis nooit ver weg is bij Utrecht. "‘Wij zitten met FC Utrecht bij de ploegen tussen plek acht en vijf. Wij moeten elke week keihard werken. Doen we dat niet, dan winnen we geen wedstrijden. Wij krijgen niks cadeau", aldus Dost, die niet voor het eerst kritisch is over de beleving binnen de club. "Het verschil tussen winnen en verliezen is hier zó groot. Ik kom dan van Club Brugge waar geëist wordt dat je alles wint. Als je daar verliest, dan is het dramatisch. Maar dat is ook een andere selectie. Daar mag je ook van eisen dat je wint uit bij Charleroi."

Volgens Dost wordt het de hoogste tijd dat men in Utrecht de verwachtingen bijstelt. "Ik snap die stress niet. Ik vind dat je ook reëel moet zijn", aldus de aanvaller. "Dat mis ik hier soms weleens. Wij zijn gewoon nog niet zo ver als dat men hoopt dat we zijn. Als de resultaten uitblijven, proef ik direct een soort van paniek. Maar dat is logisch omdat je het soms gewoon niet kan leveren. Wij zijn absoluut nog niet zo ver. Dat zei ik al toen we verloren bij Twente, dat FC Twente veel verder is dan FC Utrecht. Het mag allemaal wel een tikkeltje realistischer."

Voor Dost stonden de geïnteresseerde clubs afgelopen zomer in de rij. Hij kon naar Utrecht, de Bundesliga en zijn voormalig werkgever Emmen. De spits koos voor het avontuur in de Domstad. Vanuit Emmen wordt nog altijd voorzichtig geflirt met Dost. "Dat zou kunnen inderdaad", zegt de spits over een mogelijke terugkeer in Drenthe. "Op dit moment heb ik alle opties nog open. Het klopt dat ik contact met de mensen bij FC Emmen heb gehad. Iedereen kent mijn verleden. Maar ik ben er totaal nog niet uit. Een langer verblijf bij Utrecht is op dit moment heel ver weg. Er is zoveel gebeurd hier. Deze club, wow."