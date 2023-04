Wim Kieft benoemt speler aan wie Orkun Kökçü een voorbeeld moet nemen

Vrijdag, 7 april 2023 om 20:20 • Wessel Antes • Laatste update: 20:35

Wim Kieft denkt dat Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü beter eerst een tussenstap kan zetten alvorens hij tekent bij een Europese topclub. Dat laat de zestigjarige Amsterdammer optekenen in zijn wekelijkse column in De Telegraaf. Kieft vindt daarnaast dat Kökçü een voorbeeld moet nemen aan Real Madrid-middenvelder Luka Modric, die zich nooit laat meeslepen door zijn emoties.

Kieft is onder de indruk van de ontwikkeling van Kökçü, maar ziet nog wel verbeterpunten. “Orkun Kökçü is voor Feyenoord in Europese wedstrijden een belangrijke schakel. Hij is goed, maar zal nog wel stappen moeten maken. Zo stelt Kökçü zich altijd heel kritisch op richting zijn eigen spel. Op zich prima, maar hij moet zich daarin niet verliezen. Verder zit hem in de weg hoe emotioneel hij op alles reageert en hoe graag hij wil laten zien hoe goed hij is. Daarin loopt hij zich nogal eens voorbij. Dat zit hem in de weg.”

Real-middenvelder Modric is een perfect voorbeeld voor Kökçü, zo stelt Kieft. “Hoewel Modric van een ander kaliber is, zou hij eens naar de Kroaat moeten kijken. Die speelt altijd simpel, gecontroleerd en in het teambelang. Voor Kökçü is er veel interesse, maar een stap naar de absolute Europese top is te groot voor hem. Beter is het een tussenstap te maken bij clubs als Benfica en Brighton Hove & Albion, die ook belangstelling hebben voor hem.” Benfica-trainer Roger Schmidt zou volgens 1908.nl een idolaat zijn van Kökçü.

Kieft is benieuwd hoe Feyenoord zich herpakt na de 1-2 nederlaag tegen Ajax in de TOTO KNVB Beker. Hij kijkt met name uit naar de wedstrijd tegen AS Roma in de Europa League, aanstaande donderdag. “Het wordt aardig om te zien hoe de komende dubbele confrontaties tussen Slot en Mourinho met Feyenoord en AS Roma in de kwartfinale van de Europa League gaan verlopen. Ga er maar vanuit dat het spelbeeld nauwelijks zal verschillen dan dat van de finale van de Conference League. Zelfs als AS Roma op achterstand komt, zal hij erin volharden om te gokken op die ene kans die altijd komt.”