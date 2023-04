Feyenoord identificeert meer dan 25 personen na wangedrag in De Kuip

Er zijn inmiddels meer dan 25 mensen geïdentificeerd en/of aangehouden wegens wangedrag tijdens de halve bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax (1-2), zo meldt de Rotterdamse club via de officiële kanalen. Onder hen ook de vermoedelijke 32-jarige dader uit Roelofarendsveen, die gisteren vrijwel direct kon worden aangehouden na het gooien van een aansteker waardoor Ajax-speler Davy Klaassen een hoofdwond opliep.

Feyenoord laat weten dat de personen die zijn geïdentificeerd en/of aangehouden naar aanleiding van het wangedrag tijdens het bekerduel met Ajax alleen een langdurig stadionverbod tegemoet kunnen zien. De verwachting is dat de komende tijd, door bestudering van camerabeelden en met de hulp van de hierin gespecialiseerde KNVB-taskforce, nog meer mensen kunnen worden geïdentificeerd die zich rond de wedstrijd hebben misdragen.

De Stadionclub spreekt de hoop uit dat er in het vervolg niet nog meer wangedrag wordt vertoond. “Feyenoord hoopt dat de positieve sfeer die de club de afgelopen periode kenmerkte vastgehouden kan worden, ondanks de op alle fronten betreurenswaardig verlopen wedstrijd van woensdagavond, en dat supporters de sportieve ambities in de competitie en in Europa op opbouwende wijze zullen blijven ondersteunen.”

Donderdagochtend werd bekend dat Feyenoord tegen AS Roma geen supporters toe zal laten in vak Z van De Kuip. Uit het bewuste vak werd woensdag een aansteker gegooid tegen het hoofd van Klaassen. De sluiting van het vak betekent dat zo’n tweeduizend plaatsen tijdens het heenduel met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League leeg zullen blijven.