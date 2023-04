Yilmaz laat bom barsten met bericht op Instagram: ‘Het was een genoegen’

Zondag, 2 april 2023 om 20:41 • Jeroen van Poppel

Burak Yilmaz lijkt op Instagram Stories zijn vertrek bij Fortuna Sittard aan te kondigen. De 37-jarige spits speelde zondag de volledige wedstrijd tegen FC Groningen (3-1 winst) en postte daarna een zeer opmerkelijk bericht. "Beste supporters, het was een groot genoegen om voor jullie te mogen spelen", schrijft Yilmaz, die een voetbalcontract heeft tot medio 2024. Daarna zou hij nog drie jaar verdergaan in een trainersfunctie bij Fortuna.

Mogelijk zet Yilmaz per direct een punt achter zijn loopbaan, maar dat verduidelijkt de 77-voudig Turks international niet. "Bedankt voor alles. Ik hoop op betere en succesvollere jaren", is het enige dat Yilmaz verder schrijft. De zeer ervaren centrumspits werd door Fortuna afgelopen zomer bij wijze van superstunt opgepikt bij Lille OSC en speelde tot nu toe 26 officiële wedstrijden voor de club. Daarin was hij goed voor negen doelpunten en vijf assists. Sinds het vertrek van Mats Seuntjens in januari draagt Yilmaz ook de aanvoerdersband bij Fortuna, dat de elfde plek in de Eredivisie bezet.

Het bericht dat Yilmaz zondagavond plaatste.