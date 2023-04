Fortuna Sittard komt met mogelijke verklaring voor bericht van Burak Yilmaz

Zondag, 2 april 2023 om 22:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:31

Fortuna Sittard tast in het duister over het even opvallende als mysterieuze bericht van Burak Yilmaz. De 37-jarige spits bedankt de supporters als donderslag bij heldere hemel en lijkt daarmee een vertrek bij de club te insinueren. Fortuna weet niet precies hoe de woorden van Yilmaz moeten worden geïnterpreteerd. "Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij dit uit emotie heeft geplaatst", zegt technisch manager Sjoerd Ars tegen Voetbal International. "Maar goed, dat is ook speculeren. Morgen zullen we meer weten."

Yilmaz stuurde zijn boodschap zondagavond de wereld in nadat de spits 's middags met zijn team van FC Groningen had gewonnen (3-1). Hij speelde de hele wedstrijd mee, maar scoorde niet. "Beste supporters, het was een groot genoegen om voor jullie te mogen spelen", schrijft Yilmaz. "Bedankt voor alles. Ik hoop op betere en succesvollere jaren." De 77-voudig Turks international is sindsdien onbereikbaar voor commentaar. Wat hij precies bedoelt, is nog altijd een raadsel.

Het bericht dat Yilmaz zondagavond plaatste.

Ars sprak na de wedstrijd tegen Groningen nog met Yilmaz. "Toen was Burak nog opgewekt. Omdat we een belangrijkste stap hebben gezet richting handhaving. Ik merkte wél irritatie bij Burak omtrent de wisselwerking met het publiek. Maar van een vertrek of iets dergelijks was geen sprake." Yilmaz zou door een deel van de fans zijn uitgefloten. Ars keurt het gedrag van de supporters af.

"Soms lopen dingen niet zoals ze moeten lopen, maar ik ben altijd van mening dat je supporter bent om het team te ondersteunen en de spelers te helpen", aldus de technisch manager. "Ik kan de frustratie dus wel enigszins begrijpen." Ars hoopt dat Yilmaz zich maandag gewoon weer aansluit bij de spelersgroep. "En daar ga ik ook wel vanuit."

Yilmaz werd door Fortuna afgelopen zomer bij wijze van superstunt opgepikt bij Lille OSC en speelde tot nu toe 26 officiële wedstrijden voor de club. Daarin was hij goed voor negen doelpunten en vijf assists. Sinds het vertrek van Mats Seuntjens in januari draagt Yilmaz ook de aanvoerdersband bij Fortuna, dat de elfde plek in de Eredivisie bezet.