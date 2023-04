Kraay junior kan zijn cynisme niet verbergen als Mislintat ter sprake komt

Zondag, 2 april 2023 om 12:23 • Bart DHanis • Laatste update: 12:23

Hans Kraay junior is allesbehalve onder de indruk van de prestaties van Sven Mislintat bij Borussia Dortmund en Arsenal. Bij Dortmund was Mislintat als hoofd scouting verantwoordelijk voor het aantrekken van onder meer Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé. Bij Arsenal leed de door Ajax beoogde nieuwe technisch directeur echter 158 miljoen euro verlies, waardoor Kraay junior het onbegrijpelijk vindt dat de Amsterdamse club bij hem is uitgekomen.

“Ik ken mensen met een witte stok met rode strepen, die hadden Lewandowski en Aubameyang nog gespot. Wij, de cameraman en de floormanager hadden die twee spelers nog kunnen scouten”, begint Kraay junior zondagochtend zijn betoog bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De vaste tafelgast had liever gezien dat Ajax voor een Nederlandse technisch directeur was gegaan.

“We hebben zoveel goede kandidaten rondlopen in Nederland. Max Huiberts (AZ, red.) en Jan Streuer (FC Twente, red.) zijn geweldige technisch directeuren. Mo Allach (RKC Waalwijk, red.) heeft ook overal geweldig gedaan, hij wordt door niemand gevraagd”, aldus Kraay junior. Volgens Aad de Mos hoeft Ajax helemaal niet buiten de eigen organisatie te kijken voor het invullen van de openstaande vacature. “Ze hebben met Henk Veldmate de beste hoofdscout van allemaal. Hij zou best een hele goede technisch directeur kunnen zijn voor Ajax. Er zijn nu geruchten dat hij naar FC Groningen vertrekt.”

Marc van Hintum, hoofd scouting van VVV-Venlo, is het met Kraay junior eens. “Mo Allach vind ik een van de beste voorbeelden. De cubs liggen gewoon te slapen. Hij is een man met visie en beleid. Hij is integer, kan heel goed communiceren en is representatief. Hij houdt alleen niet zo van praten met de media. Dat zou je bij Ajax wel moeten gaan doen in die functie, maar verder echt een geweldige technisch directeur”, besluit de voormalig speler van onder meer Vitesse en Willem II.