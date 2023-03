Camera mist groot deel van fraai doelpunt Ibrahim Sangaré namens Ivoorkust

Dinsdag, 28 maart 2023 om 23:24 • Sam Vreeswijk

Ivoorkust heeft dinsdagavond opnieuw een overwinning geboekt in de kwalificatie voor de Afrika Cup. Op bezoek bij de Comoren won het land met 0-2. PSV’er Ibrahim Sangaré maakte op fraaie wijze de openingstreffer, een doelpunt dat niet volledig op beeld werd vastgelegd door de camera. De 0-2 kwam op naam van Franck Kessié. Ivoorkust is al zeker van deelname aan het toernooi, maar doet alsnog mee aan de kwalificatiereeks.

Bijzonderheden

De openingstreffer van Sangaré viel tien minuten voor de rust. De bal stuiterde buiten het strafschopgebied voor de voeten van de middenvelder, die in één keer besloot uit te halen. Doordat de camera het moment dat de bal over de lijn gaat niet vastlegde, is niet te zien hoe de bal precies binnenvloog. Maar dát het een doelpunt was, blijkt uit de vreugde bij Sangaré en zijn teamgenoten. Kessié verdubbelde de score na een klein uur spelen, waardoor de tweede zege van Ivoorkust op de Comoren in vier dagen tijd een feit was. Afgelopen vrijdag wonnen de Ivorianen al met 3-0.

Wedstrijdverloop

36’ 0-1 Ibrahim Sangaré

58’ 0-2 Franck Kessié