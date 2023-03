‘Hamstra krijgt bij Ajax mes in de rug gestoken door Huntelaar en Lenderink’

Dinsdag, 28 maart 2023 om 16:36 • Jeroen van Poppel

Mike Verweij vindt dat Gerry Hamstra te makkelijk als enige verantwoordelijk wordt gehouden voor de totaal mislukte transferzomer bij Ajax. De technisch manager, die onlangs zijn vertrek aankondigde, kreeg volgens de journalist van De Telegraaf intern geen enkele steun meer van zijn assistent Klaas-Jan Huntelaar en financieel directeur Susan Lenderink. "Terwijl ze de hele transferzomer samen op hebben getrokken", aldus Verweij in de podcast Kick-off.

"Gerry Hamstra is natuurlijk door Susan Lenderink en Klaas-Jan Huntelaar voor de bus gegooid bij Ajax", zegt Verweij. "Zij is natuurlijk heel slim, en Huntelaar ook. Ze zijn afgelopen zomer met z'n drieën opgetrokken, hebben samen het transferbeleid voor hun rekening genomen, af en toe met assistentie met Edwin van der Sar, en dat is één grote puinhoop geworden. Daar wordt vervolgens één iemand op afgerekend en dat is natuurlijk het makkelijkste slachtoffer: Gerry Hamstra."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik snap dat er koppen moeten rollen, maar het is wel heel makkelijk om Hamstra er dan uit te gooien en Lenderink te laten doorgaan alsof er niets gebeurd is." Hoewel Hamstra zelf ontslag neemt, zat zijn vertrek bij Ajax in de pijplijn. De Amsterdammers staan op het punt om Julian Ward, jarenlang de technisch directeur van Liverpool, aan te stellen als hoofdverantwoordelijke voor het aan- en verkoopbeleid. Daarmee zou na precies een jaar eindelijk een directe opvolger worden binnengehaald voor Marc Overmars.

Hamstra was bij Ajax eigenlijk binnengehaald om Overmars te assisteren met de contracten in de jeugdopleiding, maar schoof na het vertrek van de oud-linksbuiten door. "Hamstra is natuurlijk ook het nodige kwalijk te nemen", zegt Verweij. "Er is voor 113 miljoen euro geïnvesteerd, maar ik denk dat als Valentijn (Driessen, red.) en ik ons een middagje kwaad hadden gemaakt, we betere aankopen hadden gedaan." Zo zag Ajax de aankopen Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Jorge Sánchez, Ahmetcan Kaplan en Owen Wijndal bepaald niet gelukkig uitpakken.