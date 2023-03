Van Hooijdonk identificeert één tegenvaller: ‘Hij hangt de spelverdeler uit'

Pierre van Hooijdonk is niet erg onder de indruk van het spel dat Oranje in de eerste helft op de mat heeft gelegd tegen Gibraltar. Halverwege geniet het Nederlands elftal weliswaar een 1-0 voorsprong dankzij een rake kopbal van Memphis Depay, maar gezien de kansverhoudingen had het team van bondscoach Ronald Koeman al verder afstand moeten nemen. Vooral de rol van de doelpuntenmaker wordt enigszins bekritiseerd door Van Hooijdonk.

“Tempo zat er wel in. Ik vond dat Nederland een goede beginfase had, maar toch vind ik dat je het aanvallend niet helemaal goed doet”, opent Van Hooijdonk voor de camera van de NOS. “Kijk, Koeman wil veel mensen in de zestien hebben. Maar dan heb je Depay op tien. Bij hem vind ik: bij een voorzet moet hij altijd gewoon in de zestien zijn, terwijl dat niet altijd het geval is. Hij gaat toch een beetje de spelverdeler uithangen en de balletjes een beetje naar de zijkant versturen. Daardoor is hij soms niet in de zestien, waardoor je tegen een overtal komt te spelen. Dat is gewoon lastig.”

Rafael van der Vaart kan zich wel vinden in de woorden van zijn collega. “Kijk, omdat die ballen van Nederland tegen Gibraltar bijna niet door het midden gespeeld worden ben je als nummer tien vaak zoekende. Hij moet eigenlijk meer als tweede spits spelen. Maar hij scoort zelf natuurlijk wel en hij werd later nog een keer gevaarlijk.” Memphis opende in de 23ste minuut op aytpische wijze de score door een afgemeten voorzet van Denzel Dumfries binnen te koppen.