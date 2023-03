MVV wil zo snel mogelijk van het kunstgras af, maar stelt één voorwaarde

Maandag, 27 maart 2023 om 17:05 • Davey de Laat • Laatste update: 17:10

MVV Maastricht wil zo snel mogelijk het kunstgras vervangen door natuurgras. Dat meldt de Keuken Kampioen Divisie-club via de officiële kanalen. Eredivisie-clubs moeten vanaf het seizoen 2025/26 verplicht op natuurgras spelen en MVV wil dat voorbeeld volgen. Daarvoor stellen de Limburgers wel één voorwaarde: er moet een extra veld bij komen.

Naast een nieuw wedstrijdveld wil de nummer zeven van de KKD ook een nieuw trainingsveld hebben. De Maastrichtenaren hebben momenteel de beschikking over één veld. Dat betekent dat MVV de enige betaalde voetbalorganisatie is met slechts één veld. In stadion De Geusselt traint zowel het eerste als de zeven teams van de MVV Academy.

Algemeen directeur Erik Noor heeft uitgebreid gesproken met de KNVB en de Coöperatie Eerste Divisie over een nieuw trainingsveld. “We moeten toekomstgericht denken en onze plannen tijdig gereed hebben. Daarom zijn we zeer verheugd met de voorstellen van de Maastrichtse architect Mathieu Bruls. Hij heeft voor het stadion de broodnodige ruimte gevonden”, geeft Noor aan.

Bruls vertelt wat de plannen zijn voor de komende periode. “Voor het stadion zal een deel van de bestaande parkeerplaats worden overdekt door een volwaardig, geheel omheind trainingsveld. Half verdiept blijven de parkeerplekken eronder gewoon gehandhaafd. MVV wil niet alleen een aanstaand praktisch probleem voor zijn, minstens zo belangrijk is de symbolische waarde waarbij zodoende het belang van een gezonde levensstijl en gemeenschapszin, waar onze voetbalclub voor staat, op een podium worden geplaatst.”