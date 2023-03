‘Dat doet geen recht aan het sprookje dat de UEFA zo graag verkondigt’

Maandag, 27 maart 2023 om 12:35 • Davey de Laat • Laatste update: 12:36

Jaap van Baar vindt de verschillen in inkomsten tussen de drie Europese toernooien veel te groot. De financieel directeur van PSV reist maandag naar Boedapest voor de jaarvergadering van de European Club Association (ECA). Van Baar vertegenwoordigt alle clubs van een vergelijkbare statuur als PSV uit de hogere Europese middenmoot. “Ik wil de verschillen kleiner maken”, geeft hij aan in gesprek met NRC.

Van Baar maakt sinds 2 september 2021 deel uit van de directie bij PSV. Dankzij Edwin van der Sar (algemeen directeur van Ajax) maakt de geboren Brabander daarnaast deel uit van de ECA. “Hij heeft voor mij gepleit. We trekken als Nederlandse topclubs veel samen op.” Van Baar ziet dat de Europese inkomsten scheef beginnen te groeien en zet in op een gelijk speelveld. “Ik wil de verschillen kleiner maken. Nu gaat er ruim 2 miljard euro naar de clubs die Champions League spelen, meer dan vier keer zoveel als naar de Europa League en ruim acht keer zoveel als naar de Conference League. Dat doet geen recht aan het sprookje dat de UEFA zo graag verkondigt.”

De Europese topclubs zijn het niet eens met de plannen van de financieel directeur. “Die zeggen: wij hebben de beste spelers, wij halen het geld op, wij maken het voetbal groot.” Van Baar kijkt daar niet raar van op. “Vind je het gek, zeg ik dan. De Champions League is twee avonden per week op televisie, en ook nog eens de eerste twee avonden. Als ik twee dagen thuis voetbal kijk, zeggen ze op donderdag ook: 'Zet hem op iets anders'. Natuurlijk, in de Champions League spelen de beste spelers en daar betalen ze voor, maar de verdeling is scheef.”

In de winter verkocht PSV met Cody Gakpo en Noni Madueke hun twee beste spelers om de financiën op orde te krijgen. Na jarenlang de pot met goud in de Champions League te zijn misgelopen moest er een andere koers gevaren worden. “We waren niet aan het gokken bij PSV, wel aan het ondernemen. En er zijn allemaal excuses, we zaten er soms dichtbij, maar als je de verwachtingen structureel niet waarmaakt, moet je een keer op de rem trappen”, zegt van Baar. “Natuurlijk hadden we Gakpo liever in de zomer verkocht, maar we konden het risico niet lopen dat de transfer om wat voor reden dan ook niet door zou gaan.”