Italië herstelt zich mede dankzij nieuwe treffer Retegui van nederlaag in Napels

Zondag, 26 maart 2023 om 22:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:03

Italië heeft in een weinig verheffende wedstrijd af weten te rekenen met Malta. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini won met 0-2 dankzij treffers van Mateo Retegui en Matteo Pessina. Beide treffers werden voor rust gemaakt, waarna de Italianen het in de tweede helft erg rustig aan deden. De ploeg van Mancini herstelt zich dankzij de zege van de nederlaag in Napels tegen Engeland (1-2). La Squadra Azzurra staat in Groep H in punten gelijk met Noord-Macedonië, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. Malta staat met nul uit twee laatste.

Mancini had wederom een basisplaats in huis voor Retegui, die bij zijn debuut tegen de Engelsen meteen scoorde. De spits van Club Atlético Tigre werd geflankeerd door Matteo Politano (rechts) en Wilfried Gnonto (links). Op het middenveld moest Sandro Tonali voor de creativiteit naar de voorhoede zorgen. De spelmaker van AC Milan zag Bryan Cristante en Pessina aan zijn zijde staan. Gewaardeerde krachten als Marco Verratti, Leonardo Spinazzola en Jorginho begonnen op de bank.

?????????? ?????????????? ?? De Argentijnse Italiaan is net als tegen Engeland weer trefzeker ??????#ZiggoSport #MALITA pic.twitter.com/7X8rYYp3G6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 26, 2023

Tot verrassing van velen kreeg Malta de eerste grote kans van de wedstrijd. Een diepe bal van achteruit kwam terecht voor de voeten van Alexander Satariano, die door kon lopen richting doel. De spits had een goed schot in huis, maar moest toezien hoe Gianluigi Donnarumma een nog betere redding verrichtte. Het bleek de grootste kans van de wedstrijd voor de thuisploeg te zijn. Na een kwartier kwam Italië op voorsprong. Alessio Romagnoli zag zijn schot worden verwerkt tot hoekschop, die werd genomen door Tonali. Retegui werd vervolgens gevonden en hij kopte raak: 0-1. Tegenvaller voor Italië was het uitvallen van Gnonto. De aanvaller van Leeds United werd vervangen door Vincenzo Grifo. Na ruim een half werd het 0-2. Een voorzet van Emerson vanaf links kon worden binnengelopen door Pessina.

Pessina raakt hem als laatst en verdubbelt de score voor de Italianen ????#ZiggoSport #MLTITA pic.twitter.com/t920quiFjm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 26, 2023

De tweede helft had ook schriftelijk afgedaan kunnen worden. Het eerste gevaar na rust kwam op naam van Bryan Cristante, die zijn schot simpel gevangen zag worden door doelman Henry Bonello. De wedstrijd raakte in het slop en Mancini besloot om onder meer Gianluca Scamacca in te laten vallen. De ex-spits van PSV en PEC Zwolle liet zich direct gelden met een omhaal uit een hoekschop, waar Bonello een antwoord op had. Aan de andere kant kreeg Joseph Mbong plots een schietkans aan de rechterkant van de zestien. Emerson wist op het laatste moment te voorkomen dat Donnarumma in actie moest komen. Scheidsrechter Georgi Kabakov besloot nog drie minuten blessuretijd bij te tellen en in minuut 92 probeerde Scamacca het met een hard schot, dat over ging.