Hartman debuteert in de basis bij totaal getransformeerd Jong Oranje

Zaterdag, 25 maart 2023 om 16:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:09

Quilindschy Hartman maakt zaterdag zijn debuut voor Jong Oranje. De linksback van Feyenoord, de enige debutant in de selectie, staat in de basis in de oefenwedstrijd tegen Jong Noorwegen. Bjorn Meijer zit door ziekte niet bij de selectie. Het duel begint zaterdagavond om 18:00 uur en is hier live te bekijken via de YouTube-stream.

In september speelde Jong Oranje voor het laatst, toen werd het 0-0 in een oefenduel met Roemenië. De formatie van Erwin van de Looi zag er toen volstrekt anders uit. Kjell Scherpen (Vitesse) stond in het doel, nu is dat Jay Gorter (door Ajax uitgeleend aan Aberdeen). Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker (beiden Bayer Leverkusen) bezetten toen de backposities, nu zijn dat Shurandy Sambo (door PSV uitgeleend aan Sparta Rotterdam) en Hartman. Centraal blijft alleen Mickey van de Ven (VfL Wolfsburg) staan, terwijl Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion) daar bij komt. In september speelden Lutsharel Geertruida (Feyenoord) en Sepp van den Berg (Schalke 04) daar nog.

Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp) behoudt zijn plek op het middenveld en krijgt zaterdag ondersteuning van Ludovit Reis (Hamburger SV) en Anass Salah-Eddine (FC Twente), waar in september nog Quinten Timber (Feyenoord) was opgesteld. Een half jaar geleden stond Xavi Simons (PSV) nog opgesteld als linkerspits, nu wordt die rol ingevuld door Crysencio Summerville (Leeds United). Ook de centrumspits is vervangen: Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen) speelt op de plek van Joshua Zirkzee (Bologna). Rechts voorin blijft de naam van Elayis Tavsan (NEC) wel hetzelfde.

Maandag speelt Jong Oranje ook nog tegen Tsjechië. De oefenduels staan in het teken van de voorbereiding op het EK Onder 21 komende zomer. Van de Looi heeft zijn selectie voor het eerst sinds eind september weer bij elkaar. "Het is een understatement dat het alweer even geleden is", zei de bondscoach tegenover Voetbal International. "Dat is hoe het werkt met interlandperiodes. En dan zat er nu ook nog een WK tussen. Ideaal is het niet, maar wij proberen er het beste van te maken. Bij andere landen is het niet anders. Ik heb met veel jongens contact gehouden en heb de nodige spelers in het buitenland bezocht. Er staat ons een belangrijk toernooi te wachten."

Van de Looi doelt op het EK Onder 21, dat vanaf 21 juni gehouden wordt in Georgië en Roemenië. Nederland zit in een zware poule met België, Portugal en gastland Georgië. "We willen het beter doen dan twee jaar terug", aldus de ambitieuze Van de Looi. "Toen haalden we de halve finale. Ons doel? Europees kampioen worden. De basis hebben we in de voorbije jaren proberen te leggen, in de kwalificatie. Nu gaan we daar op verder bouwen. De spelprincipes, bepaalde afspraken en de manier van voetballen. Ik ben dan ook blij met de oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Tsjechië. Twee prima tegenstanders die ook naar het EK gaan."

Opstelling Jong Oranje: Gorter; Sambo, Van Hecke, Van de Ven, Hartman; Ekkelenkamp, Reis, Salah-Eddine; Tavsan, Van Hooijdonk, Summerville.