Messi en Mbappé kunnen het niet afmaken en ondergaan striemend fluitconcert

Zondag, 19 maart 2023 om 19:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:09

Paris Saint-Germain heeft zondag in eigen huis verloren van Stade Rennes. De uitgeklede ploeg van Christophe Galtier, die naast Neymar veel meer sterren moet missen, kwam onder aanvoering van Lionel Messi en Kylian Mbappé tot voldoende kansen. Die gingen er allemaal niet in, terwijl Rennes zich tweemaal dodelijk effectief toonde: 0-2. Een striemend fluitconcert van het Parc des Princes resteerde na afloop voor PSG, dat er in de Ligue 1 nog altijd zeer florissant voorstaat met negen punten voorsprong op nummer twee RC Lens. Rennes klimt naar de vijfde plek.

Bij afwezigheid van Neymar koos Galtier opnieuw voor een formatie met slechts twee aanvallers: Mbappé en Messi. Achterin moest de trainer flink improviseren, omdat Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos en Presnel Kimpembe geblesseerd zijn. Juan Bernat, El Chadaille Bitshiabu en Danilo Pereira vormden de centrale defensie, terwijl Timothée Pembélé en Nuno Mendes de backposities bezetten. Bij Rennes raakte Amine Gouiri zijn plek voorin kwijt aan de pas achttienjarige Lesley Ugochukwu.

PSG speelde een uitstekende eerste helft, waarin Rennes-doelman Steve Mandanda zijn ploeg tot driemaal toe op de been hield met een cruciale redding. Mbappé werd al vroeg in de wedstrijd vrijgezet door Messi, maar de stift van eerstgenoemde kwam niet voorbij Mandanda. De keeper greep na een half uur ook perfect in toen Messi na het omspelen van tegenstander Christopher Wooh een laag schot afvuurde. Vijf minuten voor rust lanceerde Messi opnieuw Mbappé, die dacht met een krachtig schot te scoren. Mandanda redde echter in twee instanties.

Eén lange bal in de laatste minuut van de eerste helft was voor Rennes genoeg om een doelpunt te maken. Karl Toko Ekambi liep simpel weg bij de drie centrale verdedigers en schoot beheerst binnen: 0-1. Drie minuten na rust was het wéér raak voor de bezoekers. Balverlies van Mbappé op de middenlijn leidde een counter van Rennes in. Ugochukwu werd vrijgezet op de linkerflank, waarna zijn lage voorzet ingetikt werd door Arnaud Kalimuendo: 0-2. PSG startte nogmaals een offensief, maar de bal wilde er maar niet in voor sterrenequipe van Galtier.