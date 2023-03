PSV grossiert in slordigheden en profiteert niet van de nederlaag van Ajax

Zondag, 19 maart 2023 om 18:37 • Guy Habets

PSV heeft op bezoek bij Vitesse dure punten laten liggen. Op de dag dat Ajax van Feyenoord verloor en de strijd om plek twee open werd gegooid, verslikten de Eindhovenaren zich in Vitesse: 1-1. Xavi Simons maakte in de eerste helft nog een fraaie goal, maar na een fase vol slordig voetbal van de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij werd het 1-1 door een eigen goal van Ibrahim Sangaré. Dat was een tik waar PSV niet meer bovenop kwam.

De terugkeer van Luuk de Jong in de basiself van PSV was een forse opsteker voor de Eindhovenaren. De spits lag er even uit met een enkelblessure, maar werd deze week volledig fit verklaard en nam de positie van Johan Bakayoko in de aanval over. Ook Thorgan Hazard herstelde van een kwetsuur, maar hij begon de wedstrijd als reserve. De afgelopen week werd er bij Vitesse voornamelijk over Mitchell Dijks gesproken. De linksback miste de vorige wedstrijd tegen Sparta Rotterdam vanwege 'ziekte', maar hij dook vervolgens wel op in het Purmerendse nachtleven. Na een goed gesprek en een passende straf maakte hij weer onderdeel uit van de selectie, zij het niet als basisspeler.

PSV begon op de best mogelijke wijze aan de uitwedstrijd in GelreDome. Simons werd na acht minuten de diepte in gestuurd, bewoog zich knap tussen drie verdedigers van Vitesse door en plaatste de bal onhoudbaar in de korte hoek: 0-1. Toch zorgde die goal niet voor heel veel vertrouwen bij de formatie van Van Nistelrooij, want gedurende de eerste helft zakte PSV in en kreeg de thuisploeg de gelegenheid om het initiatief over te nemen. Daar werd, behoudens een aantal counterkansen die door Million Manhoef om zeep werden geholpen, niet al te veel mee gedaan en dus kwam de voorsprong in de eerste helft niet echt in gevaar voor de Eindhovenaren.

Aan het begin van de tweede helft had PSV de marge moeten verdubbelen. De Jong kwam in vrijstaande positie voor het doel, maar de bal ging op ongelukkige wijze via zijn bovenbeen over het doel. Die misser kwam de ploeg uit Eindhoven duur te staan, want aan de andere kant was het wel raak. Nadat Sangaré zeer laks uitverdedigde en een vrije trap moest weggeven om zijn fout te herstellen, was de Ivoriaan ook de schlemiel door uit die vrije trap onder druk van Marco van Ginkel een eigen doelpunt te maken (1-1) en Vitesse zo weer helemaal terug in de wedstrijd te brengen. Dat was een waarschuwing die bij PSV opnieuw aan dovemansoren was gericht.

De Brabanders bleven slordig en lieten keer op keer na om gevaarlijk te worden, ook als ze de bal cadeau kregen van Vitesse. Pas met nog tien minuten op de klok zocht PSV de weg naar voren met meer dadendrang. Heel overtuigend was het echter niet en door de ruimte achter de Eindhovense defensie mochten ook de geelzwarten nog hopen op een winnend doelpunt. Die viel echter niet aan beide kanten en dus was de thuisploeg veruit het gelukkigst met het behaalde punt. Voor PSV waren de druiven zuur, ook omdat Armando Obispo, Anwar El Ghazi en Jarrad Branthwaite geblesseerd uitvielen.