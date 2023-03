Wim Kieft plaatst vraagtekens bij ‘oncollegiale’ actie Kökçü tegen Shakhtar

Zaterdag, 18 maart 2023 om 08:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:03

Wim Kieft denkt dat Feyenoord bij een overwinning op Ajax komende zondag de nieuwe kampioen van de Eredivisie is. De Europees kampioen van 1988 schrijft in zijn nieuwste column in De Telegraaf dat de Europese wedstrijd van de Rotterdammers tegen Shakhtar Donetsk (7-1) geen invloed heeft op de Klassieker. De ploeg van trainer Arne Slot heeft enkel zelfvertrouwen getankt, meent Kieft.

Feyenoord liet donderdag geen spaan heel van Shakhtar en liep dankzij Orkun Kökçu (twee goals), Oussama Idrissi (twee goals), Santiago Giménez, Danilo en Alireza Jahanbakhsh uit naar een eclatante zege. "Het goede spel en de passie vertaalde zich nu ook in doelpunten", concludeert Kieft. "Kökçü was voor mij de blikvanger en grote leider. Onder Arne Slot is hij veel meer arbeid gaan verrichten, levert veel fysiek, maar vooral ook voetbal aan zijn ploeg en scoort regelmatig."

Toch had Kieft liever gezien dat Kökçü zijn tweede treffer, een rake strafschop, aan Giménez had gelaten. "Het was voor Giménez lekker geweest als Kökçü bij de 2-0 voorsprong de penalty had gegund aan de Mexicaan", aldus Kieft. "Die momentjes geven spitsen extra vertrouwen en dat nemen ze mee naar de reeks van wedstrijden waarin de prijzen worden verdeeld. Giménez maakt een goede openingsgoal, waarbij hij precies zag waar de ruimte lag. Dat heeft hij al vaker laten zien en kenmerkt de goede spits."

Eerder dit seizoen eiste Giménez in de uitwedstrijd tegen Lazio wel de strafschop op. De Mexicaan pakte de bal af van Kökçü om vervolgens zelf aan te leggen vanaf elf meter. De aanvoerder van Feyenoord was niet blij met die actie en kreeg nadien excuses van zijn ploeggenoot. "Ik had de aanvoerder moeten respecteren", zei Giménez bij Fox Sports Mexico. "In Mexico leerde ik dat je als spits de penalty's moet nemen. Dat je de bal moest pakken en niet meer moest loslaten. Dit is een andere cultuur, ik moet nog veel leren."