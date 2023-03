Galatasaray komt met prachtig eerbetoon na goal, maar gaat in slotfase onderuit

Galatasaray heeft vrijdagavond een nederlaag geleden in de Turkse Süper Lig. De club uit Istanbul verloor met 2-1 bij nummer acht Konyaspor. Doelpuntenmakers in Konya waren ex-Vitessenaar Milot Rashica, Soner Dikmen en Ogulcan Ülgün. De voorsprong van Galatasaray op nummer twee Fenerbahçe bedraagt nog wel liefst negen punten, al heeft Fener twee duels minder gespeeld.

Galatasaray domineerde in de eerste helft en kreeg de meeste kansen op een voorsprong. Die pakten de bezoekers na een half uur spelen ook. Kerem Aktürkoglu legde de bal breed op Rashica, de Kosovaar passeerde een tegenstander en trof in de lange hoek doel: 0-1. Na het doelpunt toonde Galatasaray een shirt met daarop de naam van Ahmet Çalik, die in januari om het leven kwam bij een verkeersongeval. Çalik speelde in het verleden zowel voor Galatasaray als Konyaspor. In de fase na de openingstreffer zag Konyaspor enkele schoten geblokt of van richting veranderd worden, terwijl Kaan Ayhan met twee kopballen namens Galatasaray nog dreigend was.

In de zestigste minuut, nadat beide teams kansen op de tweede goal van dit duel hadden gemist, werd het 1-1 via Dikmen. De middenvelder promoveerde een fraaie steekpass van invaller Bruno Paz tot assist. In het restant van de wedstrijd was vooral Gala nog enkele keren dicht bij de overwinning, maar Ülgün bezorgde de ploeg van trainer Okan Buruk in de blessuretijd met een prachtig afstandsschot de eerste nederlaag sinds 15 oktober.

????????????????, Ogulcan Ulgun! ??

