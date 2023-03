Trainer Anderlecht reageert op loting tegen AZ en ziet één groot voordeel

Vrijdag, 17 maart 2023 om 18:42 • Sam Vreeswijk

Anderlecht-trainer Brian Riemer heeft op de clubwebsite gereageerd op de uitkomst van de loting voor de kwartfinales van de Conference League. De Belgische club treft daarin AZ. Volgens Riemer is een voordeel voor Anderlecht dat de fans maar drie uur hoeven te reizen voor het uitduel in Alkmaar. “Als ze massaal aanwezig zijn in het Lotto Park én in Alkmaar, kan dat een echte game-changer zijn voor ons”, zo laat hij weten op de clubwebsite.

AZ verzekerde zich donderdagavond van de kwartfinale van de Conference League door Lazio over twee duels met 4-2 uit te schakelen. Anderlecht was tegelijkertijd te sterk voor Villarreal; na een 1-1 gelijkspel in Brussel was de ploeg van doelman Bart Verbruggen in Spanje met 0-1 te sterk, door een doelpunt van Islam Slimani. In de kwartfinales, die op donderdag 13 en 20 april plaats zullen vinden, nemen Anderlecht en AZ het dus tegen elkaar op. Eerst in Brussel, een week later in het AFAS Stadion.

“AZ doet het erg goed dit seizoen, zowel in de competitie als op Europees niveau”, blikt Riemer vooruit. “Ze hebben een Deense spits, Jens Odgaard, die ik ken, dus ik volg ze al een tijdje. Het Nederlandse voetbal bevat veel elementen waar wij respect voor hebben en waar we ons als team ook mee kunnen identificeren. Ik verwacht dus een zeer interessante wedstrijd.”

Riemer hoopt daarbij dat steun van de Anderlecht-fans de doorslag kan geven. “Ik zie een groot voordeel voor onze fans aangezien het maar drie uur rijden is van Brussel. Hun steun is zo belangrijk voor ons. Ze hebben ons gepusht om de lat steeds hoger te leggen. Als ze massaal aanwezig zijn in het Lotto Park én in Alkmaar, kan dat een echte game-changer zijn voor ons. Ook wat onze voorbereiding en het herstel betreft, is het een positieve loting aangezien we niet te lang hoeven te reizen.”

Reactie Pascal Jansen

Op de clubwebsite van de Alkmaarders heeft ook AZ-trainer Pascal Jansen gereageerd op de loting. Naar eigen zeggen had hij geen voorkeur qua tegenstander. “Het was leuk geweest als we tegen het Lech Poznan van John (van den Brom, red.) hadden gemoeten. Maar dat moeten we dan nog maar even uitstellen.” Net als zijn collega ziet Jansen een voordeel in deze loting. “We hoeven niet zo ver te reizen. Er is de afgelopen tijd een hoop gebeurd bij Anderlecht, waaronder een trainerswissel. Ze hebben twee pittige Europese tegenstanders uitgeschakeld, waaronder Villarreal. Dan kan je wel wat. Het is een mooi moment om elkaar te treffen.”