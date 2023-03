L’Équipe weet waar Karim Benzema komend seizoen onder contract staat

Karim Benzema gaat zijn contract bij Real Madrid met één seizoen verlengen, zo weet L'Équipe woensdag te melden. De oude verbintenis van de Fransman zou aanstaande zomer aflopen, maar wordt spoedig geldig tot medio 2024. De verwachting is dat Real de contractverlenging één dezer dagen wereldkundig maakt.

Volgens L'Équipe zijn Benzema en voorzitter Florentino Pérez de afgelopen dagen hoogstpersoonlijk tot een akkoord gekomen over de verlenging van het contract voor één seizoen. Als een grote verrassing is het verlengde verblijf van Benzema in de Spaanse hoofdstad niet, daar hij zich al enige tijd op het clubvoetbal kan focussen. Benzema besloot na het WK af te zwaaien bij de nationale ploeg vanwege een meningsverschil met bondscoach Didier Deschamps. De aanvaller liep nog voor de eerste groepswedstrijd een dijbeenblessure op, maar had naar eigen zeggen wel nog in actie kunnen komen tijdens het toernooi.

Benzema beschuldigde Deschamps van liegen, nadat de oefenmeester had gezegd dat er geen haast zat achter zijn vertrek bij les Bleus en dat de aanvaller zelf zijn terugkeer bij de selectie met de teammanager kon organiseren. Benzema kan zich na zijn interlandpensioen volledig richten op Real. De 35-jarige goaltjesdief is al sinds het seizoen 2009/10 actief bij de club en heeft zich met name in de laatste seizoenen ontpopt tot bepalende speler van de Koninklijke. Vorig seizoen leidde Benzema de Madrilenen naar de van Liverpool gewonnen finale van de Champions League, door liefst vijftien keer te scoren in het miljardenbal. Het leverde hem zijn eerste Ballon d'Or op. In totaal speelde het jeugdproduct van Olympique Lyon 632 wedstrijden voor Real, waarin hij goed was 341 doelpunten en 164 assists.

Met de aanstaande verlenging heeft de clubleiding duidelijkheid over één van de zeven spelers wiens contracten ook medio 2023 aflopen. Naast Benzema lopen ook de verbintenissen van Toni Kroos, Nacho Fernández, Luka Modric, Dani Ceballos, Marco Asensio en Mariano Díaz aankomende zomer af. Voor laatstgenoemde lijkt er geen toekomst in het Santiago Bernabéu te zijn. L'Équipe meldt namelijk dat de club geen nieuw contract gaat voorleggen aan de in Spanje geboren Dominicaan. Begin maart werd bekend dat Real voor ogen heeft om Kroos en Modric een contract voor twaalf maanden voor te leggen, zoals gebruikelijk is bij spelers ouder dan dertig jaar.