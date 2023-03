The Athletic noemt naast Mount vijf spelers die mogen vertrekken bij Chelsea

Dinsdag, 14 maart 2023 om 14:18 • Wessel Antes

Chelsea wil komende zomer afscheid nemen van spelers waarvan het contract medio 2024 afloopt bij de club. De selectie van manager Graham Potter is momenteel gigantisch breed en daarom gaan vooral de krachten die niet bereid zijn om hun aflopende verbintenis te verlengen in de uitverkoop. Naast Mason Mount noemt The Athletic onder meer Mateo Kovacic, César Azpilicueta, Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang en Ruben Loftus-Cheek als spelers die bij een goed bod kunnen vertrekken. N'Golo Kanté lijkt Stamford Bridge komende zomer transfervrij te verlaten.

Naast Kanté zullen ook João Félix, Denis Zakaria en Marcus Bettinelli de deur hoogstwaarschijnlijk achter zich dichttrekken bij the Blues. Thiago Silva, die net als de eerder genoemde namen tot medio 2024 vastligt in Londen, blijft wel. De 38-jarige Braziliaan zette in februari nog zijn handtekening onder een verbintenis die hem ook volgend seizoen het shirt van Chelsea laat dragen. De Londenaren hebben nog wel de optie om het contract van Loftus-Cheek automatisch met een seizoen te verlengen, maar een definitieve verkoop zou ook tot de opties behoren.

Met name het vertrek van Mount zou voor de supporters een flinke dreun zijn. De 24-jarige middenvelder is als ‘jongen van de club’ razendpopulair bij de aanhang van Chelsea. Mount speelde al 192 officiële wedstrijden voor the Blues, waarin hij goed was voor 33 doelpunten en 37 assists. Vorige week linkte the Guardian zijn naam nog aan een pikante overstap naar Manchester United. Kovacic staat volgens ESPN juist weer hoog op het lijstje bij Manchester City.

Zelf wil de vermogende eigenaar Todd Boehly zich met Chelsea ook weer roeren op de transfermarkt. De Londenaren gaven afgelopen winter minstens 330 miljoen euro uit aan inkomende transfers, een bedrag dat middels bonussen nog extreem kan oplopen. Vooral de komst van Jude Bellingham zou hoog op het lijstje staan bij Boehly, al is de negentienjarig Engelsman volgens het Duitse AS inmiddels in gesprek met Real Madrid.