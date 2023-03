Supporter eist vertrek van voormalig Ajax-doelwit en gaat in hongerstaking

Maandag, 13 maart 2023 om 19:47 • Jordi Tomasowa

Leonardo Balerdi moet het ontgelden bij een supporter van Olympique Marseille. De Argentijnse verdediger, die tijdens de winterse transferwindow nog in de belangstelling van Ajax stond, kreeg zondag een rode kaart tijdens het Ligue 1-duel met Strasbourg. Marseille speelde vervolgens met 2-2 gelijk en lijkt daardoor definitief afgehaakt in de Franse titelrace. Een supporter van L'OM is klaar met de centrumverdediger en eist op opmerkelijke wijze een vertrek.

Balerdi werd tegen Strasbourg na een klein half uur met rood van het veld gestuurd door scheidsrechter Jérémie Pignard, nadat hij een overtreding op de doorgebroken Habib Diallo beging. Marseille kwam in ondertal nog verrassend op een 2-0 voorsprong dankzij treffers van Chancel Mbemba en Alexis Sánchez, maar gaf de zege in de slotfase alsnog uit handen. Jean-Eudes Aholou was vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd tweemaal trefzeker. Door het gelijkspel bedraagt de achterstand op koploper Paris Saint-Germain inmiddels tien punten.

Un supporter de l’OM fait la grève de la faim devant la Commanderie pour réclamer le départ de Léo Balerdi…??



(?? @Serguei) pic.twitter.com/nEpyIh8dLt — Footballogue (@Footballogue) March 13, 2023

Een supporter van Marseille rekende het gelijkspel vooral Balerdi zwaar aan. De fan verscheen bij het trainingscentrum van zijn club en eiste daar dat de tweevoudig Argentijns international onmiddellijk vertrekt. Hij dreigde zelfs met een hongerstaking tot de verdediger vertrekt uit Marseille. De supporter in kwestie nam ook kartonnen borden mee om zijn onvrede over de mandekker duidelijk te maken. “Balerdi OUT! Stop, de mensen van Marseille willen je niet meer", viel er onder andere te lezen.

Balerdi is dit seizoen een onbetwiste basisspeler onder Igor Tudor. De centrumverdediger miste nog geen competitiewedstrijd voor Marseille. De Telegraaf meldde begin januari nog dat Ajax in zijn zoektocht naar een extra verdediger bij Balerdi was uitgekomen. Hij maakte in 2017 als grote belofte voor zeventien miljoen euro de overstap van Boca Juniors naar Borussia Dortmund. Bij BVB wist Balerdi zijn belofte echter nooit in te lossen, waardoor hij in de zomer van 2020 naar Marseille vertrok.