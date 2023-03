Besiktas trekt goede lijn door; dramatisch basisdebuut voor Adnan Januzaj

Zondag, 12 maart 2023 om 19:08 • Jonathan van Haaster

Besiktas heeft goede zaken gedaan in de Süper Lig. De ploeg van trainer Senol Günes won met 0-2 van Istanbul Basaksehir dankzij treffers van Vincent Aboubakar en Arhur Masuaku. Tussen de doelpunten door kreeg Adnan Januzaj, die zijn basisdebuut maakte voor Basaksehir, rood voor een ongelukkige harde tackle op Gedson Fernandes. Besiktas boekt zijn tweede overwinning op rij en staat nu steviger op de derde plaats. Basaksehir heeft zes punten minder en bekleedt de zesde plek.

Aan de kant van Basaksehir kreeg Deniz Türüc een basisplaats op het middenveld, terwijl voormalig RKC'er Ahmed Touba centraal in de verdediging stond geposteerd. Januzaj, die afgelopen winter nog sterk in verband werd gebracht met PSV, werd door trainer Emre Belözoglu als rechtsbuiten opgesteld. Aan de kant van Besiktas stond Aboubakar weinig verrassend in de spits. Hij werd in zijn rug gesteund door Cenk Tosun, Fernandes, Salih Uçan en Nathan Redmond.

Daar is de voorsprong voor Besiktas! ????

Sener Özbayrakli gaat de mist in en uiteindelijk is het Aboubakar die knap afwerkt voor de bezoekers ?#ZiggoSport #SuperLig #IBFKvBJK pic.twitter.com/qNznqFBxzA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2023

Uit een vrije trap van Januzaj kreeg Danijel Aleksic de eerste goede kans van de wedstrijd. Laatstgenoemde zag zijn poging echter naast de paal belanden. Na een kwartier was het wel raak voor de bezoekers. Een slordige pass van Sener Özbayrakli leidde een counter van Besiktas in. Aboubakar werd aan de rechterkant van de zestien bereikt en zag zijn schot in de verre hoek belanden: 0-1. Basaksehir-aanvaller João Figueiredo kreeg na een klein half uur een mogelijkheid. De Braziliaan moest echter toezien hoe Omar Colley zijn poging tot hoekschop verwerkte. Tien minuten voor rust kreeg Januzaj rood. De Belg gleed uit en raakte in zijn val de enkel van Fernandes. Na het zien van de beelden trok scheidsrechter Mete Kalkavan rood. Figueiredo zag zijn kopbal vlak voor rust gekeerd worden door Mert Günok.

????????????????! ??

Adnan Januzaj glijdt uit, steekt z'n noppen vooruit op het scheenbeen van Fernandes en mag dus direct vertrekken.. ??#ZiggoSport #SuperLig #IBFKvBJK pic.twitter.com/1iVVZgkdrO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2023

Na rust werd Basaksehir uit enkele hoekschoppen gevaarlijk, terwijl Tosun aan de andere kant over kopte. De ruimtes werden groter voor Besiktas en daar profiteerde de ploeg tien minuten na rust van. Masuaku ontving de bal op links en zag zijn schot in de verre hoek belanden. De linksback had daarbij het geluk dat Leonardo Duarte de bal aanraakte, waardoor Volkan Babacan geen antwoord in huis had: 0-2. De volledig ongedekte Redmond liet na de 0-3 te maken, terwijl ook Tosun zijn goede kans niet wist te benutten. Aan de andere kant dacht Figueiredo voor de aansluitingstreffer te zorgen, maar hij bleek in buitenspelpositie te zijn vertrokken. Basaksehir probeerde het in de slotfase nog spannend te maken, maar slaagde er niet in om te scoren.

HOPPA! Daar is de tweede voor Besiktas ???

Arthur Masuaka beproeft zijn geluk van afstand en schiet ook nog eens raak: 0-2 ??#ZiggoSport #SuperLig #IBFKvBJK pic.twitter.com/dTvUwHe831 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2023