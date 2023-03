Onana: ‘Ik zei tegen Edwin van der Sar dat ik de EL-finale niet wilde spelen’

Zaterdag, 11 maart 2023 om 16:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:18

André Onana heeft in gesprek met DAZN teruggeblikt op de verloren Europa League-finale van 2017. De toen 21-jarige Kameroener stond namens Ajax onder de lat tegen Manchester United, dat uiteindelijk met 0-2 zegevierde. Onana was nog geen jaar net eerste doelman in Amsterdam en verging bijna van de angst, zo vertelt hij.

Onana groeide in 2016 vrijwel direct uit tot nummer 1 in Amsterdam na het vertrek van Jasper Cillessen. Een klein seizoen later speelde de Kameroener zijn eerste Europese finale. "We hadden die wedstrijd al verloren voordat we gespeeld hadden", vertelt Onana. "Toen we in Stockholm aankwamen belde ik Van der Sar (algemeen directeur, red.). Ik vertelde hem 'Ik voel me niet goed, ik ga deze finale niet spelen'. Hij antwoordde door te zeggen 'Ik ben oud en ik heb geen handschoenen, dus jij moet spelen'."

Volgens Onana 'waren zeven spelers ziek' op de ochtend van de finale. Ook hijzelf stond stijf van de zenuwen, die tijdens de wedstrijd nog altijd aanwezig waren. "Na die wedstrijd vertelde ik mezelf: ik ga nooit meer met deze angst spelen. Als we nu met Inter tegen Real of Barcelona spelen ben ik niet bang. Als het 22 is tegen 11 ben ik niet bang. Ik hoef voor niemand bang te zijn op het veld. Voor niemand niet", aldus de 26-jarige goalie.

Onana vertrok verleden zomer uit de Johan Cruijff ArenA en belandde aanvankelijk op de bank bij Inter. Begin oktober verdreef hij Samir Handanovic echter uit de basis, waar hij sindsdien niet meer uit verdween. Onana staat tot nog toe op 26 optredens in het shirt van Inter, waarin hij 22 keer moest vissen. Dertien keer hield hij zijn doel schoon.