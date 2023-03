Openhartige Bergwijn onthult harde boodschap van zijn moeder: ‘Ze heeft gelijk’

Donderdag, 2 maart 2023 om 23:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:19

Steven Bergwijn kon direct na afloop van de kwartfinale in de TOTO KNVB Beker tegen De Graafschap (0-3 winst) breeduit lachen. De linksbuiten van Ajax schoot vroeg in de wedstrijd op karakteristieke wijze binnen in de verre hoek; zijn eerste doelpunt in zestien wedstrijden. Ook Hans Kraay junior constateerde bij het openen van zijn interview dat de glimlach bij Bergwijn terug is. "Ik lach al een tijdje, maar dit is wel heerlijk natuurlijk. Ik was echt op zoek naar die goal", aldus Bergwijn bij ESPN.

John Heitinga gaf Bergwijn de afgelopen weken ondanks zijn matige prestaties het volledige vertrouwen. Ook tegen De Graafschap mocht de linkerspits weer starten. "Ik heb veel beelden teruggekeken met de trainer", onthult Bergwijn. "In bepaalde situaties schoot ik te wild, omdat ik de goal te graag wilde maken. Vandaag deed ik het gewoon met binnenkantje in de verre hoek, dus ja..."

Bevrijdende treffer voor Steven Bergwijn! ?? Zijn eerste sinds 12 november 2022. #GRAAJA — ESPN NL (@ESPNnl) March 2, 2023

De periode van doelpuntendroogte knaagde aan Bergwijn, zo geeft hij toe in zijn openhartige interview. "Natuurlijk is het als aanvaller altijd klote als je niet scoort. Ik moet dicht bij mezelf blijven. Iedere voetballer heeft mindere fases in zijn carrière, het hoort erbij. Ik werk gewoon hard met de staf en het gaat vanzelf wel beter."

Kraay junior confronteert Bergwijn met het felle opstootje waarbij de Ajacied betrokken raakte in Berlijn, direct na afloop van de uitschakeling in de Europa League tegen 1. FC Union Berlin (3-1). "Ik begrijp wat je bedoelt. Als je me kent dan weet je dat ik wel een kort lontje heb. Maar je hebt gelijk: ik moet daar uit die situatie blijven. Wat je al zegt, als je lekkerder in je vel zit dan ben je minder snel bij zulke dingen betrokken."

??? Steven Bergwijn heeft op zijn donder gekregen na de opstootjes tegen Union Berlin. "Ik heb met mijn moeder gesproken, gaat niet meer gebeuren" ?? pic.twitter.com/JoX7STyoIt — ESPN NL (@ESPNnl) March 2, 2023

Bergwijn onthult dat ook zijn moeder zich de afgelopen tijd mengde in zijn bezigheden. "Ik heb met mijn moeder gesproken en het gaat niet meer gebeuren. Ze zei: 'Bij ieder opstootje zie ik mijn zoon. Ik wil het niet meer zien.' Dus bij dezen. Ze heeft gelijk." Ook met zijn vader heeft Bergwijn een hechte band. Bergwijn senior bezoekt elke wedstrijd van de Ajacied, ook donderdag in Doetinchem. "Ik heb mijn vader net nog even gesproken, ik denk dat hij nu al richting Almere is. Ik denk dat hij sowieso trots op mij is", besluit Bergwijn.