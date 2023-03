Clausule kost De Graafschap-routinier duel met Ajax: ‘Ben er emotioneel van’

Donderdag, 2 maart 2023 om 08:36 • Wessel Antes • Laatste update: 09:07

Charlison Benschop is donderdagavond niet van de partij wanneer De Graafschap het opneemt tegen Ajax. De 33-jarige spits ligt overhoop met de clubleiding van de Doetinchemmers vanwege een clausule in zijn contract. Benschop zal daarom voorlopig niet in actie komen voor De Graafschap en moet ook de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker aan zich voorbij laten gaan. “Ik ben er emotioneel van.”

De Graafschap nam Benschop afgelopen zomer transfervrij over van Fortuna Sittard. In De Vijverberg ligt de routinier vast tot het einde van het seizoen. Na het spelen van twintig volledige wedstrijden zou Benschop automatisch een extra contractjaar krijgen bij de club, maar De Graafschap wil nog geen definitief besluit nemen over zijn toekomst. Daarom laat de club de spits voorlopig buiten de selectie.

Benschop baalt enorm van het besluit van de clubleiding, zo vertelt hij in de Gelderlander. “Vlak voor de wedstrijd in Eindhoven werd me door Peter Bijvelds (technisch directeur, red.) verteld dat ik op 19,5 wedstrijden stond en dat ik om die reden niet meer zou worden opgesteld. Hij zegt dat hij mij een heel goed voorstel heeft gedaan, maar heeft alleen voorgesteld om de clausule uit het contract te halen en dit probleem een wedstrijd of zes, zeven vooruit te schuiven. Dan zou ik nu kunnen spelen en dan zouden we het er later over hebben.” Voor Benschop was dat echter geen optie.

“Beide partijen hebben dit contract afgelopen zomer met het volle verstand ondertekend. Als hij me een realistisch voorstel zou doen, dan komen we eruit”, aldus de teleurgestelde Benschop, die de kwartfinale tegen Ajax moet missen. “Dat is van hogerhand besloten. Ik vind het voor de trainer ook een heel vervelende situatie. Hij kan er helemaal niets aan doen. Maar als hij me nodig heeft, kan hij me niet opstellen. Ik heb de hele week hard getraind en mijn best gedaan, maar nu zit ik tegen Ajax op de tribune. Dit doet heel erg veel met me. Ik ben er emotioneel van.”

Siem de Jong

Ook routinier Siem de Jong zal niet op het wedstrijdformulier verschijnen bij De Graafschap. Het clubicoon van Ajax kampt met een spierblessure en zal donderdagavond niet spelen. Tegenover Langs de Lijn en Omstreken vertelt De Jong hoe hij de wedstrijd gaat beleven. “Toch een beetje chagrijnig vanaf de tribune. Als ik geblesseerd ben, kijk ik altijd chagrijnig en baal ik dat ik niet speelt. Bij deze wedstrijd net iets meer.”