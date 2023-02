Hattrickheld Neghli en jonge debutant laten De Graafschap juichen

Vrijdag, 24 februari 2023 om 22:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:42

De Graafschap heeft vrijdagavond een overtuigende zege in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. De Superboeren wonnen mede dankzij een hattrick van Camiel Neghli met 0-4 op bezoek bij FC Eindhoven. NAC boekte tegelijkertijd een 3-2 zege op FC Dordrecht, terwijl Willem II met 2-1 won bij Jong Ajax.

FC Eindhoven - De Graafschap 0-4

De bezoekers wisten de ban tien minuten na rust op schitterende wijze te breken. Devin Haen had een steekpass in huis op Neghli, die na een fraaie passeeractie de bal via de onderkant van de lat binnenschoot: 0-1. De middenvelder zorgde met een uur op de klok ook voor de 0-2. Ditmaal rondde hij af na een voorzet vanaf de achterlijn van Philip Brittijn. Elie Raterink beleefde als achttienjarige vervolgens een droomdebuut. De jonge spits rondde vanaf de zestien doeltreffend af: 0-3. Het slotakkoord was echter voor de absolute smaakmaker Neghli, die in blessuretijd een hattrick aantekende: 0-4.

Camiel Neghli zet zijn tegenstander te kijk ?? #EINGRA — ESPN NL (@ESPNnl) February 24, 2023

Helmond Sport - Jong FC Utrecht 2-0

De thuisploeg was in het eerste half uur heer en meester. Na een schot op de lat van Jelle Goselink was de verdiende voorsprong voor Helmond Sport alsnog een feit. Elmo Lieftink schoot een vrije trap van achttien meter tegen de touwen: 1-0. Jong FC Utrecht hield lang hoop om alsnog een resultaat uit het vuur te slepen. Marcus Scholten bepaalde de eindstand in de slotfase echter op 2-0 door de bal onberispelijk tegen de touwen te schieten.

NAC Breda - FC Dordrecht 3-2

De ploeg van trainer Peter Hyballa keek bij rust tegen een comfortabele 2-0 voorsprong aan. Cuco Martina trof eerst doel nadat een hoekschop van Boris van Schuppen in de zestien van FC Dordrecht bleef hangen. Victor Wernersson verdubbelde niet veel later de marge op aangeven van nieuweling Matthew Garbett. De Schapekoppen brachten de spanning in de wedstrijd echter direct na rust weer terug, toen Samuele Longo een voorzet van Ruggero Mannes binnenkopte: 2-1.

Tidjany Touré bracht de stand hierna weer in evenwicht door na een counter vanaf de rand van de zestien af te ronden. NAC kwam halverwege de tweede helft toch weer op voorsprong via Moreno Rutten: 3-2. De Bredanaars kregen vervolgens de kans om de wedstrijd vroegtijdig in het slot te gooien, maar pakten in eigen huis toch de volle buit.

Willem II - Jong Ajax 2-1

Willem II kwam in de elfde minuut op voorsprong . Een hoekschop kwam uit de rebound voor de voeten van aanvoerder Freek Heerkens, die het leer achter Charlie Setford deed belanden: 1-0. Max Svensson kreeg de kans om de score al snel te verdubbelen, maar wist geen gebruik te maken van een overtalsituatie voor het doel van Jong Ajax. Even later was het alsnog raak voor de Zweed. Uit een counter liet Elton Kabangu de bal bewust lopen, waarna Svensson fraai raak kon schieten: 2-0.

Willem II leek de rust te halen met een dubbele voorsprong, maar kwam bedrogen uit. Kristian Hlynsson wist een vrije trap in de verre hoek te plaatsen: 2-1. Na rust kregen onder meer Jeremy Bokila en Jizz Hornkamp de kansen om de marge terug te brengen naar twee, maar slaagden daar niet in. Jong Ajax, dat aantrad zonder vaste spelers uit het eerste, was in de tweede helft aanvallend onmachtig.

VVV-Venlo – Top Oss 0-1

In het eerste bedrijf waren beide ploegen een aantal keer dicht bij de openingstreffer. Namens VVV-Venlo schoten Joep Kluskens en Nick Venema over, terwijl Kaj Tejan (schot over en kopbal voorlangs) en Rick Stuy van den Herik (schot naast) dicht bij een doelpunt voor de bezoekers waren. Na de rust was VVV het gevaarlijkst, maar TOP mocht doelman Thijs Jansen danken dat de bal er niet in ging. Een kwartier voor tijd was het aan de andere kant van het veld wel raak: Roshon van Eijma kopte een vrije trap van Jearl Margaritha binnen, waardoor TOP drie belangrijke punten pakte.

Roda JC - Almere City 0-2

De Kerkraders keken na twintig minuten spelen tegen een achterstand aan. Lennard Hartjes maakte een overtreding in het zestienmetergebied, waarna Lance Duijvestijn doelman Moritz Nicolas vanaf elf meter het nakijken gaf: 0-1. Hartjes had na rust ook een negatieve hoofdrol bij de 0-2 van Almere. Anthony Limbombe kon na slordig balverlies van de middenvelder vanaf eigen helft opstomen en liet Nicolas vervolgens opnieuw het net vissen.