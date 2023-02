‘Sparta heeft twee keer aan mij verdiend, dan verdien ik dit toch niet?’

Dinsdag, 21 februari 2023

Na een moeizaam jaar heeft Iliass Bel Hassani zijn oude vorm helemaal hervonden bij RKC Waalwijk. Waar de middenvelder vorig jaar lang niet altijd verzekerd was van een basisplaats, is hij nu niet meer weg te denken uit het elftal van Joseph Oosting. Een belangrijke levensles heeft daaraan ten grondslag gelegen. Voetbalzone trok naar Brabant en sprak de opgeleefde Bel Hassani onder meer over zijn huidige vorm, voetballen in Qatar en de moeizame relatie met Henk Fraser.

Het gaat RKC voor de wind dit seizoen. De ploeg van Oosting staat op een knappe negende plaats, verloor pas twee thuiswedstrijden en heeft nog volop zicht op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Het geheim? "De wisselwerking tussen de trainer en de spelers is heel goed. Dat is zeker de verdienste van de staf", concludeert Bel Hassani. De creatieve middenvelder keerde anderhalf jaar geleden terug naar Nederland na avonturen bij Al-Wakrah in Qatar en Ajman Club in de Verenigde Arabische Emiraten.

In Waalwijk hoopte Bel Hassani het plezier in het spelletje te hervinden. Financieel gezien mocht zijn gang naar de woestijn dan een slimme zet zijn geweest, in sportief opzicht is hij er niet beter op geworden. "Elke club heeft vijf of zes goede spelers", vertelt Bel Hassani. "Die halen ze meestal uit Europa. Zij moeten het niveau omhoog krikken. Hoe goed je was lag er vaak aan wie je tegenover je had staan. Als je tegenover een lokale jongen stond, kon je de beste van het veld zijn. Tegen jongens van hetzelfde niveau moest er vaak een tandje bij."

Ondanks de sportieve malaise heeft Bel Hassani de tijd van zijn leven gehad. In een interview met VICE zei hij eens in vier maanden net zoveel te hebben verdiend als in de rest van zijn carrière. "Het was fantastisch", benadrukt hij nog maar eens. "Ik vind het een heel mooi land met hele mooie mensen. Voor mij was het een droom die uitkwam. Als je na acht maanden uit het raam kijkt en dan nog steeds niet kan geloven waar je bent, leef ik echt mijn droom. Die stap maak je niet omdat je sportief omhoog wil. Dat was puur voor het financiële aspect en het avontuur."

Fraser

Toen het niveau hem tegen begon te staan, zette hij zijn zinnen op een terugkeer naar Nederland. Hij benaderde Sparta Rotterdam, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. Bel Hassani wilde er meetrainen om zijn conditie op peil te houden, maar werd genegeerd door toenmalig trainer Henk Fraser en toenmalig technisch directeur Henk van Stee. Een afwijzing die nog altijd niet lekker zit bij de middenvelder. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het goed zit", aldus Bel Hassani. "Het knaagt aan me. Als ik Fraser zie, denk ik aan dat moment. Hoezo? Ken je me? Praat dan tenminste met me. Ga het gesprek aan en beoordeel dan of het kan of niet."

Henk Fraser stemde er in de zomer van 2021 niet mee in dat Iliass Bel Hassani zou meetrainen bij Sparta.

Vooral het feit dat Bel Hassani een geboren Rotterdammer is en opgroeide op driehonderd meter van Het Kasteel, maakt het voor hem extra wrang. "Ik woon letterlijk op steenworp afstand van het stadion. Ik heb daar mijn hele jeugdopleiding doorlopen en heb de club twee keer aan mij laten verdienen met een transfer (naar Heracles en later naar AZ, red.). Dan denk ik bij mezelf, kom op man. Dan verdien ik toch meer? Schijnbaar is dit hoe het gaat in het voetbal. Het zijn mensen die komen en gaan. De club blijft overeind, die neem ik niets kwalijk. Zand erover en door."

Bel Hassani kreeg later van ingewijden te horen dat het besluit enkel door Fraser en Van Stee was genomen. "Ik heb naderhand nog mensen binnen de club gesproken, maar die wisten er niks van. Zij hebben ook aangegeven dat als zij de keuze hadden kunnen maken, ik zeker mee had kunnen trainen. Voor mij was dat heel moeilijk op dat moment. Ik ken de club goed van binnen, dus ik kon het ergens ook wel plaatsen. Het waren puur de trainer en de technisch directeur die het niet zagen zitten. Waar dat vandaan kwam, is voor mij nog steeds een raadsel."

Voor Bel Hassani heeft het geen zin om terug te kijken. Hij staat nu onder contract bij RKC en heeft het goed naar zijn zin. De relatie met Oosting is goed, zoals de sfeer in Waalwijk sowieso heel gemoedelijk is. Hoe anders was dat in zijn beginperiode in Brabantse dienst. "Ik had vooral problemen met het systeem dat we spelen", blikt Bel Hassani terug. "Ik zakte zo ver weg dat ik bij mezelf ben nagegaan wat er moest veranderen om de oude Iliass te zijn. Dat begint met fitheid. Keihard trainen in de vakantie. Je moet altijd laten zien hoe goed je in werkelijkheid bent."

Bel Hassani was dit seizoen al goed voor achttien basisplaatsen in de Eredivisie, waar vorig jaar de teller bleef steken op acht basisoptredens.

Ommekeer

De geluiden uit de kleedkamer van zijn teamgenoten zetten hem aan het denken. "Ik merkte dat spelers om mij heen hoge verwachtingen hadden toen ik binnenkwam", aldus Bel Hassani, die een verleden heeft bij onder meer AZ en FC Groningen. "Die kenden mij van de jaren daarvoor. Na een tijdje had ik het gevoel dat zij dachten dat het wel meeviel. Dat knaagt natuurlijk aan je. Daarna heb ik mezelf de vraag gesteld wat ik nog wilde bereiken. Ik wilde heel graag weer op niveau spelen en weer belangrijk zijn voor een team. Dat heb ik goed opgepakt en ben ik nu mee bezig."

Twee keer ging Bel Hassani dit seizoen in de fout. Op bezoek bij NEC kreeg hij na tien minuten rood vanwege een lichte kopstoot in de richting van Souffian El Karouani, terwijl hij in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen geroyeerd werd na een overtreding op Mark Diemers. Bel Hassani had zijn schorsing er toen net opzitten. Tegen de laatste schorsing ging RKC in beroep en voelde Bel Hassani de steun van de club. Toch ziet hij ook een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd door bewuster te zijn van zijn acties.

"Ik denk er zeker bij na tijdens een wedstrijd", aldus de flegmatieke dribbelaar. "Als er een duel komt is het soms verstandig om je even iets in te houden. Als je scoort, blijf je scoren. Dat had ik met die rode kaarten. Ik kreeg rood, mocht tegen Sparta weer meedoen en kreeg tegen FC Emmen weer rood. Dat knaagt aan me. Je moet zorgen dat je daarmee kunt leren omgaan. Je moet het doseren. Voor hetzelfde geld komt er een situatie dat er een goal valt als je je terugtrekt. Dat is moeilijk, maar moet je zien los te laten. Daar werk ik aan."