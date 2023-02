Levenloze lichaam van Christian Atsu (31) gevonden onder het puin

Zaterdag, 18 februari 2023 om 08:35 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:20

Het lichaam van Christian Atsu is gevonden, zo bevestigt zaakwaarnemer Murat Uzunmehmet op sociale media. De 31-jarige aanvaller belandde na de aardbeving in Turkije onder het puin en heeft dat niet overleefd. Hatayspor, waar Atsu tot aan zijn overlijden actief was, heeft het nieuws inmiddels bevestigd.

In een kort statement maakte Uzunmehmet aan alle onzekerheid rondom zijn cliënt een eind. "Christian Atsu is gevonden en is helaas overleden", schreef hij. Al sinds 6 februari was Atsu spoorloos verdwenen, toen Turkije en Syrië werden getroffen door een zware aardbeving. Daarbij lieten inmiddels al meer dan 45.000 mensen het leven.

Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatini kaybetti — Murat Uzunmehmet (@MuratUzunmehmet) February 18, 2023

Een dag na de beving leek het even alsof Atsu gevonden was. De persvoorlichter van Hatayspor bevestigde dat, maar moest later met het schaamrood op de kaken toegeven dat Atsu's lichaam verward was met dat van een ander. Nu blijkt toch dat de Ghanees de ramp niet overleefd heeft. Een dag voor de beving was hij nog trefzeker in de thuiswedstrijd tegen Kasimpasa (1-0).

Atsu was nog bijna aan zijn noodlot ontkomen, daar hij de avond voor de ramp op het vliegtuig naar Frankrijk wilde stappen. De Ghanees was ontevreden over zijn hoeveelheid speeltijd en wilde zijn carrière over de grens nieuw leven inblazen. Atsu is in Nederland vooral bekend door zijn periode bij Vitesse, waar hij in het seizoen 2013/14 actief was. In Arnhemse dienst was hij goed voor vijf treffers en zes assists in dertig wedstrijden. Atsu kwam in zijn carrière ook nog uit voor onder meer FC Porto, Everton, Newcastle United en Málaga.