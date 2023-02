‘Feyenoord kan zich opmaken voor verzoek tot ontbinding van contract’

Donderdag, 16 februari 2023 om 11:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:42

De zaakwaarnemer van Christian Conteh wil met Feyenoord in gesprek over de ontbinding van zijn contract, zo meldt BILD. De 23-jarige aanvaller wordt momenteel door de Rotterdammers verhuurd aan Dynamo Dresden en ligt nog tot medio 2024 vast in De Kuip. Perspectief bij Feyenoord lijkt Conteh echter niet meer te hebben.

Conteh is dit seizoen een belangrijke basiskracht bij Dresden, dat momenteel zesde staat in de 3. Liga. In zijn thuisland is Conteh opgebloeid, daar hij in twaalf competitieduels goed was voor drie goals en evenzoveel assist. Afgelopen zaterdag was hij betrokken bij bijna elke aanval tijdens de 2-3 zege op SC Verl.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Conteh keert normaal gesproken komende zomer terug bij Feyenoord. BILD weet echter te melden dat Dresden een optie tot koop in de huurovereenkomst heeft bedongen. Dit geldt echter alleen indien SGD dit seizoen weet te promoveren naar 2. Bundesliga. Mocht Dresden hier niet in slagen, lijkt een langer dienstverband van Conteh in het DDV-Stadion een stuk minder realistisch. De vleugelaanvaller zou zelf niet onwelwillend tegenover een langer verblijf in Dresden staan. Zozeer zelfs dat zijn zaakwaarnemer met Feyenoord in gesprek wil over een contractontbinding.

Conteh kwam in juli 2020 bij Feyenoord. De club nam hem voor een bescheiden transfersom van 400.000 euro over van FC St. Pauli. Op dat moment was al bekend dat de aanvaller blessuregevoelig is. In zijn eerste seizoen in De Kuip bleek dit niet veranderd te zijn. Conteh kwakkelde met de ene na de andere blessure. De rechtspoot viel dat seizoen slechts twee keer in tijdens officiële wedstrijden voor Feyenoord. Dit was toevallig twee keer tegen RKC Waalwijk. In totaal maakte Conteh 33 minuten in de Eredivisie. Na een huurperiode aan het begin van vorig seizoen bij SV Sandhausen, kwam de aanvaller in de winterstop bij FC Dordrecht terecht.

In Dordrecht zette Conteh eindelijk een reeks van wedstrijden neer. Hij groeide uit tot een vaste basisspeler bij de Schapekoppen. In een half seizoen kwam de rappe buitenspeler tot zestien wedstrijden in het shirt van Dordrecht. Daarin was hij goed voor vier goals en zes assists. Hij kwam 1214 speelminuten in actie in de Keuken Kampioen Divisie.