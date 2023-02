‘Mission impossible’ weerhoudt Bayern niet van interesse in Mancunian

Marcus Rashford is op de radar verschenen bij Bayern München, schrijft Sport Bild. De aanvaller van Manchester United is bezig aan een uitstekend seizoen, wat de interesse in zijn persoon heeft aangewakkerd. Dat het losweken van Rashford een hels karwei wordt, weerhoudt Bayern er niet van om een serieuze poging te wagen. Het contract van de buitenspeler loopt nog door tot medio 2024 op Old Trafford.

Bij Bayern zijn ze zich bewust van het feit dat een overgang van Rashford een lastig verhaal gaat worden. De aanvaller geniet belangstelling van verschillende topclubs, waaronder Paris Saint-Germain. Afgelopen december werd de eenzijdige optie in het contract van de Engels international gelicht, waardoor hij nu tot medio 2024 vastligt. Verwacht wordt bovendien dat hij op korte termijn een nieuwe contract zal tekenen. Geïnteresseerde clubs zullen daardoor met een goedgevulde portemonnee moeten aankloppen bij Erik ten Hag en de zijne.

Ten Hag gaf eerder al aan niets te voelen voor een vertrek van Rashford. Volgens de Nederlander haalt de manier van spelen van United het beste in hem naar boven. "United is zijn club. Hij wordt beter en dat heeft hij aan zichzelf te danken, want hij geeft altijd honderd procent energie", aldus Ten Hag. "Ik denk dat hij ook in dit team zijn kwaliteiten kan brengen. Dit team is zo samengesteld dat zijn kwaliteiten optimaal naar voren komen en ik denk dat hij dat weet. Hij is absoluut belangrijk voor ons en als we het gewenste succes willen behalen, hebben we hem nodig."

Sinds zijn terugkeer van het WK heeft Rashford veertien keer gescoord in vijftien wedstrijden. De aanvaller is onder Ten Hag volledig opgebloeid en maakt een belangrijk onderdeel uit van het aanvalsspel van the Mancunians. Er is Ten Hag dan ook veel aan gelegen om de 51-voudig international langer binnenboord te houden. De club sprak al verschillende keren zijn waardering uit richting het jeugdproduct. Rashford behoort met zijn weeksalaris van 225.000 euro tot een van de grootverdieners bij United.