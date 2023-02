‘Marsch gaat na ontslag bij Leeds degradatiestrijd aan met ex-werkgever’

Dinsdag, 14 februari 2023 om 14:21

Jesse Marsch wordt de nieuwe manager van Southampton, zo meldt The Athletic. De Engelse hekkensluiter wil de 49-jarige Amerikaan op korte termijn aanstellen als opvolger van Nathan Jones, die afgelopen zondag na drie maanden zijn congé kreeg. Marsch zat maandag aan tafel met Southampton om onder meer te bespreken tot wanneer hij aan het roer gaat staan in het St. Mary’s Stadium.

Daardoor kan Marsch razendsnel aan een nieuwe job beginnen. De Amerikaanse oefenmeester werd op 6 februari van dit jaar de laan uitgestuurd bij Leeds United, vanwege de teleurstellende prestaties van the Peacocks. Met Southampton kan hij de degradatiestrijd aangaan met zijn oude werkgever, daar the Saints momenteel vier punten achterstand hebben op Leeds, dat ook nog zoekende is naar een nieuwe manager. Leeds staat na 22 wedstrijden op negentien punten, Southampton heeft er slechts vijftien verzameld.

Southampton wil voor het duel met Chelsea van zaterdag al een nieuwe trainer hebben aangesteld. Jones was acht wedstrijden manager bij de club, maar moest na zeven verloren wedstrijden alweer vertrekken. Southampton gaf afgelopen winter tientallen miljoenen uit aan inkomende transfers van onder meer Kamaldeen Sulemana (Stade Rennes) en Paul Onuachu (KRC Genk), maar de prestaties werden er niet beter op.

Southampton kan voor Marsch de zesde club worden als hoofdtrainer. Via CF Montréal, de New York Red Bulls, RB Salzburg en RB Leipzig belandde hij in februari 2022 in de Premier League om Leeds te redden. Als opvolger van Marcelo Bielsa lukte het hem om handhaving veilig te stellen, maar dit seizoen waren de prestaties een stuk minder. De supporters van Leeds waren dan ook niet rouwig om zijn vertrek bij de club.