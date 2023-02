Woorden van Wesley Sneijder over weigering van Ajax zijn ‘zeer onterecht’

Dinsdag, 14 februari 2023 om 14:03 • Guy Habets • Laatste update: 15:54

Ajax heeft op meerdere manieren geprobeerd een steentje bij te dragen aan initiatieven voor Giro555 om op die manier de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te helpen. Dat schrijft Ajax Showtime in een reactie op de woorden van Wesley Sneijder van maandagavond. Die stelde daar dat Ajax de enige club was die weigerde om met een speciale aanvoerdersband voor Giro555 te spelen.

In de uitzending van Veronica Offside gaf Sneijder tekst en uitleg over de actie. "Voor de oplettende kijker: ik heb een band meegenomen die alle aanvoerders in de Eredivisie afgelopen weekend gedragen hebben", vertelde de recordinternational van Oranje. "Behalve de aanvoerder van één club heeft iedereen die band gedragen als steunbetuiging aan de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Het was een beslissing vanuit de directie van Ajax om hier niet aan mee te doen."

In een reactie weerlegt Ajax Showtime, een medium voor fans van de regerend landskampioen, de woorden van Sneijder. Zij melden dat Ajax 'zoveel als mogelijk' doet om mee te helpen en wijst op het feit dat de Ajacieden voor de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-1) het veld betraden met shirts met Giro555 erop. Andere clubs kozen ervoor om dit niet te doen. Daarnaast werd er gehoor gegeven aan de oproep van de KNVB om op de grote schermen en door de stadionspeaker op te roepen tot een donatie.

Ook maakte de Eredivisie een filmpje, waarvoor Ajax twee spelers leverde, en werden er gesigneerde shirts geregeld voor veilingen door het hele land. Met die voorbeelden wil Ajax Showtime aantonen dat er door Ajax meegewerkt wordt aan 'meerdere initiatieven' voor Giro555. Het feit dat Sneijder meldde dat er sprake was van 'één actie' voor Giro555 en dat de Amsterdammers als enige niet meededen aan die actie, wordt dan ook als 'zeer onterecht' beschreven.