Sevilla maakt bijzondere keuze: Ocampos wel, uitblinker niet in clash met PSV

Dinsdag, 14 februari 2023 om 11:03 • Wessel Antes • Laatste update: 12:02

PSV moet aanstaande donderdag rekening houden met Lucas Ocampos. Sevilla heeft besloten de 28-jarige Argentijn in te schrijven voor de knock-outfase van de Europa League en heeft daarbij een bijzondere keuze gemaakt. Ocampos krijgt de voorkeur in de selectie boven Pape Gueye, die afgelopen winter op huurbasis overkwam van Olympique Marseille. Saillant detail: Gueye was afgelopen zaterdag als basisspeler nog belangrijk met een assist tegen Mallorca (2-0 winst), terwijl Ocampos het in LaLiga moet doen met korte invalbeurten.

De deadline voor de inschrijvingen van Europa League-selecties stond dit jaar op 2 februari 2023. Gueye, die sinds 30 januari voor Sevilla speelt, speelde sindsdien twee wedstrijden als basisspeler. Ocampos moest het doen met korte invalbeurten in de duels met Mallorca (zeventien minuten) en Barcelona (3-0 nederlaag, 25 minuten). Gueye is een defensieve middenvelder en mogelijk heeft trainer Jorge Sampaoli daarom de keuze gemaakt om Ocampos in te schrijven, al lijkt de oefenmeester zich te hebben vergist in de ontwikkeling van de 24-jarige Senegalees.

Bryan Gil, die deze winter op huurbasis overkwam van Tottenham Hotspur, is via een andere route ingeschreven. De 22-jarige linksbuiten kon vanwege zijn geboortejaar en verleden in Spanje nog op de B-lijst geplaatst worden. Gil was tegen Mallorca direct trefzeker en lijkt tegen PSV daarom weer in de basis te starten. Naast Ocampos zijn Loïc Badé en Óliver Torres toegevoegd aan de lijst van Sevilla. De Europese selecties mogen slechts uit drie nieuwe namen bestaan ten opzichte van september.

Sevilla moet het in het tweeluik met PSV doen zonder sterspeler Papu Gómez, die vanwege een enkeloperatie tot maart uit de roulatie is. Jesús Corona (beenblessure), Marcao (spierblessure) en Alex Telles (knieblessure) zijn ook niet van de partij. Voormalig PSV’er Karim Rekik is vanwege achillespeesproblemen nog een twijfelgeval. De eerste wedstrijd tussen PSV en Sevilla, in Spanje, wordt donderdagavond om 21.00 uur gespeeld. Een week later, op 23 februari, wacht de return in het Philips Stadion om 18.45 uur.