PSV-fans met prachtige ode in minuut 12 richting aanwezige Thijs Slegers

Zaterdag, 11 februari 2023 om 21:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:49

Een prachtig moment zaterdagavond in het Philips Stadion tijdens PSV - FC Groningen. In de twaalfde minuut klonk er vanaf de tribunes massaal applaus voor Thijs Slegers, die onlangs kreeg te horen dat hij is uitbehandeld voor bloedkanker. De perschef is zelf aanwezig in Eindhoven en leek geëmotioneerd door de ode die de aanhangers van PSV hem brachten.

Niet alleen de supporters gaven Slegers een steuntje in de rug, ook de spelers van PSV en Groningen klapten voor de in Eindhoven populaire perschef. De toeschouwers maakten massaal gebruik van hun mobiele telefoons en de lampjes en het gezang zorgden voor een indrukwekkend moment in de beginfase van de ontmoeting. Vorige week klonk tijdens Feyenoord - PSV in De Kuip eveneens een minuut applaus voor Slegers.

?? Prachtige steunbetuiging voor Thijs Slegers ?? pic.twitter.com/iZa9nRrA8L — ESPN NL (@ESPNnl) February 11, 2023

Slegers deed onlangs de oproep tot donatie van stamcellen, zodat mensen die in de toekomst met leukemie te maken krijgen de juiste behandeling kunnen krijgen. Na het verzoek zijn er al ruim 5.000 stamceldonoren bijgekomen. PSV vraagt tijdens de wedstrijd tegen Groningen uitgebreid aandacht voor stemceldonatie. Alle partners en sponsoren hebben eenmalig hun plaats op de boarding rond het veld afgestaan.

”Sinds Thijs Slegers te weten is gekomen dat de doktoren niets meer voor hem kunnen betekenen, doet hij er alles aan om zo veel mogelijk nieuwe donoren te werven. PSV steunt Thijs hier volledig in”, zo bracht het bestuur deze week naar buiten. ”Met het inzetten van de led-borden in en rond het stadion hoopt PSV nog meer aandacht te vragen voor zijn boodschap.”

Thijs Slegers maakt heel veel los in Eindhoven. In de twaalfde minuut is er applaus vanaf de tribune en op het veld voor hem. PSV-FC Groningen wordt onderbroken en de spelers klappen mee. Goed dat arbiter Higler dit ook aanvoelt. pic.twitter.com/Ii6IqZRRHc — Rik Elfrink (@RikElfrink) February 11, 2023

Bij Slegers (46), sinds 2016 verantwoordelijk voor de media bij PSV, werd in 2020 leukemie geconstateerd. De perschef had aanvankelijk goede hoop en ging een intensief behandeltraject in. Vorige week echter maakte hij wereldkundig dat de doktoren hem niet meer kunnen helpen en dat hij dus is uitbehandeld.

Stamceldonor worden is heel eenvoudig en kan levens redden. Registreren kan eenvoudig via matchis.nl