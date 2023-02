Unibet: een odd van 6.75 (!) voor de openingsgoal van Alireza Jahanbakhsh!

Woensdag, 8 februari 2023 om 11:25 • Davey de Laat • Laatste update: 11:24

Feyenoord neemt het in de achtse finale van de TOTO KNVB Beker op tegen NEC. De Nijmegenaren kwamen twee weken geleden naar De Kuip voor het Eredivisieduel, dat Feyenoord met 2-0 won na een rode kaart van Iván Márquez. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het bekerduel in Rotterdam.

Feyenoord trof PEC Zwolle in de vorige ronde van het bekertoernooi. De ploeg van Arne Slot kwam snel op een 0-1 achterstand, maar Mats Wieffer en Danilo maakten snel een einde aan die droom. Er stond een eindstand van 3-1 op het scorebord. De koploper van de Eredivisie heeft wel te maken met veel blessures. Gernot Trauner, Justin Bijlow, Sebastian Szymanski en Patrik Walemark zijn allemaal wekenlang uit de roulatie.

NEC staat na twintig wedstrijden knap tiende in de Eredivisie. Trainer Rogier Meijer laat zijn ploeg verzorgt voetbal spelen, maar dat leidde al elf keer tot een gelijkspel. De aartsrivaal van Vitesse won eerder in het bekertoernooi van Fortuna Sittard (3-2) en Almere City (0-4).

Alireza Jahanbakhsh redde afgelopen zondag een punt voor Feyenoord in de topper tegen PSV (2-2). De Eindhovenaren speelde 35 minuten met een man minder door de rode kaart van Armando Obispo. Jahanbakhsh zorgde in de 81e minuut voor de aansluitingstreffer, terwijl hij in minuut 95 de gelijkmaker binnenschoot. Dit seizoen staat de Iraniër op vijf treffers en drie assists uit 21 wedstrijden.

