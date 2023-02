Unibet: een odd van 4.50 voor een thuiszege van Tottenham op Manchester City!

Vrijdag, 3 februari 2023 om 15:21 • Davey de Laat • Laatste update: 15:48

Tottenham Hotspur ontvangt zondagavond Manchester City in eigen huis voor de kraker in de Premier League. The Spurs zullen het zonder hun trainer Antonio Conte moeten bewerkstelligen, de 53-jarige Italiaan is woensdag geopereerd aan galblaas en zijn afwezigheid is voor onbepaalde duur. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze competitiekraker.

Tottenham maakt een lastig seizoen door. De Londenaren zijn weliswaar door naar de laatste zestien van de Champions League, maar hebben het in de competitie zwaar. Na de winterstop werd er al verloren van Aston Villa (0-2), Arsenal (0-2) en Manchester City (4-2). De club staat vijfde in de Premier League en heeft al zes verliespunten meer dan nummer vier Manchester United.

Zie jij Tottenham stunten tegen Manchester City? Een thuiszege is te spelen tegen een odd van 4.50!

City staat tweede in de competitie, vijf punten achter koploper Arsenal die nog een wedstrijd moeten inhalen. Dit seizoen gaat niet over rozen voor de mannen van Pep Guardiola. Met nieuwe spits Erling Haaland hebben the Citizens veel doelpunten gekocht, maar het veldspel lijkt minder overtuigend dan in de vorige jaren. De Champions League is nog altijd de ultieme droom voor City, dat het in de laatste zestien gaat opnemen tegen RB Leipzig.

Wint City in het Tottenham Hotspur Stadium? Een uitzege is te spelen tegen een odd van 1.79!

De statistieken van Haaland spreken voor zich: 31 doelpunten uit 26 wedstrijden. De doelpuntenmachine uit Manchester blijft maar draaien en met Kevin de Bruyne als aangever lijkt dat prima te lopen. In de Premier League heeft de Noor al vier hattricks te pakken, terwijl Cristiano Ronaldo niet verder kwam dan drie in zijn gehele United periode.

Is Haaland weer trefzeker in de competitiekraker? Bekijk de quotering!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+